Autobús escolar choca contra edificio en Brooklyn y obliga a evacuar a residentes

Un autobús escolar terminó incrustado contra la entrada de un edificio residencial de varias plantas en Crown Heights, Brooklyn, la mañana de este jueves, en un accidente que obligó a evacuar el inmueble mientras las autoridades revisaban si la estructura había sufrido daños.

De acuerdo con NBC New York, el choque ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. (ET), cerca de la intersección de Eastern Parkway y Albany Avenue. De acuerdo con los primeros reportes de los equipos de emergencia, el autobús no transportaba estudiantes en ese momento y el conductor era la única persona que viajaba a bordo.

Aunque el impacto fue suficientemente fuerte para llevar al vehículo hasta la entrada del edificio, no se reportaron lesionados. El conductor fue evaluado en el lugar por los servicios de emergencia, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

La escena generó preocupación entre los residentes. Como medida preventiva, el edificio fue desalojado mientras los especialistas determinaban si el golpe había comprometido algún elemento de la construcción.

El autobús saltó la banqueta antes del impacto

Imágenes de cámaras de vigilancia cercanas permiten reconstruir parte de la secuencia. En uno de los videos se observa cómo el autobús amarillo se desvía de su trayectoria, sube a la banqueta y avanza directamente hacia la fachada del edificio antes de golpear la zona de acceso.

El impacto ocurrió en un punto especialmente sensible: la entrada del inmueble. Las imágenes posteriores muestran daños visibles en esa parte de la estructura y al autobús detenido frente al edificio, mientras los equipos de emergencia acudían al lugar.

Un segundo video difundido tras el accidente muestra a una persona siendo puesta bajo custodia. Hasta el momento, no se había informado públicamente si esa detención estaba relacionada directamente con el choque ni bajo qué circunstancias ocurrió.

Tampoco se había establecido qué provocó que el vehículo abandonara la vía y terminara sobre la banqueta. Las autoridades deberán determinar si se trató de un problema mecánico, una situación relacionada con el conductor, una emergencia médica u otra circunstancia. Por ahora, ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada.

La ausencia de estudiantes a bordo evitó que el accidente involucrara directamente a menores de edad, un elemento particularmente relevante por tratarse de un autobús escolar durante las primeras horas de la mañana.

Autoridades evalúan los daños en Crown Heights

El accidente ocurrió en una zona residencial de Crown Heights, donde la circulación matutina suele coincidir con la salida de residentes, trabajadores y estudiantes. El hecho llamó la atención de vecinos y transeúntes, mientras las autoridades acordonaban y revisaban el área.

Chopper 4, el helicóptero de noticias de NBC New York, sobrevoló la zona alrededor de las 8 a.m. (ET), unos 40 minutos después del choque. Desde el aire se pudo observar el autobús frente a la entrada del edificio y la movilización de los equipos de emergencia.

El FDNY señaló que el conductor no presentaba lesiones graves y que era atendido en la escena. La prioridad posterior pasó a la seguridad del inmueble, por lo que la evacuación preventiva permitió realizar la evaluación estructural sin mantener a los residentes dentro de una zona potencialmente afectada.

La investigación tendrá que establecer con precisión cómo el autobús terminó saltando la banqueta y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al impacto. La revisión del Departamento de Edificios, por su parte, permitirá conocer si los daños quedaron concentrados en la entrada o si alcanzaron otros componentes de la construcción.

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