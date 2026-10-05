Jorge Jesus abre la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo con Portugal: “Volverá cuando quiera”

El seleccionador luso, Jorge Jesus prometió hablar sobre la situación generada con Cristiano Ronaldo tras el último partido de Portugal.

Y así lo hizo. Tras la cuarta victoria y el pleno de triunfos de su equipo que la aúpa al primer puesto del grupo y la clasifica a cuartos de final, Jorge Jesus fue claro respecto a la actualidad que vive la leyenda portuguesa.

Nada más terminar el partido, el técnico dejó algunos detalles sobre la situación de Cristiano Ronaldo, a quién le dejó la puerta abierta para volver con la Selección “cuando quiera”. “No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar…”

??Jorge Jesus sobre el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección nacional: Si quiere volver, la puerta está abierta por mi parte. Él decide, él decide, él decide lo que quiere en su vida. Y al igual que sucedió antes de la primera convocatoria, será lo mismo ahora con la? — Arielipillo (@ArielipilloPlus) October 4, 2026

Para Jorge Jesus nunca hubo problema

Ya en la sala de prensa, volvió a ser cuestionado en numerosas ocasiones y siguió dando su punto de vista. “Para mí, al principio nunca fue un problema. Era algo que consideraba normal como entrenador. Para mí, Cris será un jugador convocado en la próxima convocatoria, si juega para el Al Nassr, si quiere volver a la selección nacional”.

“Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí”, siguió Jorge Jesus. Respecto a la manera de terminar su ciclo en la Selección, secundó la versión de Bruno Fernandes. “Una de las cosas que le dije a Cristiano Ronaldo fue que no podía terminar su carrera en los Mundiales con la selección nacional perdiendo y llorando. Tenía que terminar su carrera jugando bien. Por eso jugó el primer partido en el Estadio Alvalade; se suponía que jugaría aquí hoy. Pero dado lo que pasó, todo fue diferente”.

Las preguntas sobre el jugador no cesaban, algo que ya parecía cansar al seleccionador. Sin embargo, volvió a echar un capote a su capitán. “Compartí durante todo el año todo lo que Cristiano Ronaldo representa como símbolo y marca, especialmente para los niños. No depende de mí. El problema entre él y yo fue prematuro. Mucha gente se involucró y lo convirtió en un problema, cuando no lo había en absoluto”.

“Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. Así hablamos. En la primera convocatoria le dije: ‘Te necesito’. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo”, finalizó un Jorge Jesus que tuvo sus más y sus menos con un periodista en la última cuestión sobre el tema.

El enfado de Jorge Jesus en sala de prensa cuando le preguntan si va a pedir perdón por el caso Cristiano Ronaldo ? pic.twitter.com/g9pWLR9GqH — MARCA (@marca) October 4, 2026

Sus compañeros también opinaron

Del mismo modo, algunos jugadores como Cancelo o Nuno Mendes se pronunciaron sobre el tema. El lateral del Barcelona, que ha vuelto a ser figura del partido ante Noruega con un golazo, dijo que “sin duda, todo terminará de la mejor manera”, y reconoció que habló con él, pero que “no lo dirá por aquí”. “El entrenador y Pedro Proença hablarán del tema. Como ya dijo Bruno, Cris es nuestro capitán, un símbolo de nuestra selección, el mejor jugador que Portugal ha tenido jamás”.

“Lo importante son las cuatro victorias. No sé la respuesta, solo Pedro Proença, Jorge Jesus y Cristiano la sabrán. Hablé con él, obviamente, pero no voy a decir aquí lo que le dije; el entrenador y el presidente dijeron que hablarían de ello, se lo dejo a ellos”, zanjó Cancelo.

Menos contundente fue Nuno Mendes, que también se centró en la clasificación del equipo. “Cualquier jugador que venga a la Selección Nacional es bienvenido, estamos contentos con los resultados que hemos obtenido. Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos, tanto a él como a otros jugadores que puedan ser convocados. Me concentro en mi trabajo, que es jugar al fútbol, ayudar a la Selección Nacional lo máximo posible y estar al 100% en cada partido. Estoy feliz de haber jugado todos los partidos y de estar en buena condición física”.

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