Cristiano Ronaldo deja concentración de Portugal: “diré la verdad a los portugueses”

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal tras la rueda de prensa del técnico Jorge Jesús y crece la polémica tras no ver minutos ante Noruega.

Ronaldo escribió en redes sociales luego de se mostraron videos en redes sociales dejando el hotel donde se concentra la selección de Portugal, antes de su partido contra Dinamarca en Copenhague.

“Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar la concentración de la Selección Nacional”, dijo el portugués en X.

“A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, finalizó el portugués en redes sociales.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que? pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Ronaldo había abandonado este miércoles el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

¿Qué dijo el entrenador Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesús, entrenador de Portugal, anticipó que Gonçalo Ramos sería el delantero titular este jueves en la Nations League y que Cristiano podría ver algunos minutos.

“Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, afirmó el técnico portugués.

La Federación de Fútbol de Portugal también confirmó la salida de CR7 y afirmó que la concentración absoluta se mantiene en el equipo.

“Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos”, señaló el organismo en un comunicado, sin explicar las razones de la marcha del capitán.

La federación precisó que el equipo continuará preparando ambos encuentros, el segundo de los cuales se disputará en el estadio do Dragão, en Oporto.

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