Cristiano Ronaldo podría recibir una durísima sanción y multa por abandonar a Portugal

Cristiano Ronaldo se enfrenta a una posible sanción que va de uno a seis meses de suspensión, además de una multa, por haber abandonado el miércoles la concentración de Portugal a raíz de su conflicto con Jorge Jesus, el seleccionador.

Según el reglamento disciplinario de la Federación de Fúbol de Portugal (FPF), la acción del capitán del equipo nacional luso indica una sanción de tal tipo. El apartado 2 del artículo 160 de dicho reglamento estipula que la suspensión preventiva es automática.

Molesto por no haber jugado ni un minuto en el partido del domingo contra Noruega (primera vez en 18 años que permanecía en el banquillo como suplente sin saltar al campo), Cristiano Ronaldo se fue directamente a los vestuarios, sin saludar a los aficionados como sus compañeros.

Crisis en Portugal

Después Cristiano, de 41 años, estuvo dos días sin entrenar y mantuvo en la noche del martes una reunión con Jorge Jesus, su seleccionador, y el presidente de la Federación, Pedro Proença. La crisis acabó de desatarse este miércoles cuando Jorge Jesus dijo que le habían obligado a dicha reunión.

CR7 optó por abandonar la concentración y habrá que ver cómo sigue el asunto. Este jueves Portugal venció 4-2 a Dinamarca en la tercera jornada del grupo A4 de la Nations League.

Algunos medios daban por hecho que Cristiano Ronaldo pueda decidir retirarse de la selección, de la que es hoy máximo símbolo y a la que condujo a ganar una Eurocopa y una Nations League, título que defienden ahora los portugueses.

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