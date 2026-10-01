Messi recibirá un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) concederá el título de Doctor Honoris Causa, su más alta distinción honorífica, a Lionel Messi en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su servicio a Argentina.

La distinción le será entregado a Leo el martes 6 de octubre antes de su partido de despedida con la selección argentina contra Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El Consejo Superior de la UBA aprobó el premio por unanimidad y destacó que la trayectoria del campeón del mundo en Qatar 2022 y ocho veces ganador del Balón de Oro constituye “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ética”.

DOCTOR HONORIS CAUSA A LIONEL MESSI ?? ?



La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país ? pic.twitter.com/UtLhm9JRtJ — UBAonline (@UBAonline) September 30, 2026

Legado eterno de Messi

El reconocimiento alcanza al ciclo de Messi como capitán de Argentina, que incluyó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. La resolución también menciona el subcampeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esa secuencia, el capitán integró el plantel que logró cuatro títulos consecutivos con la selección mayor, una marca sin antecedentes en el fútbol argentino. El Consejo Superior consideró esos resultados junto con la trascendencia de su figura dentro y fuera de las canchas.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que la distinción apunta a reconocer aspectos que exceden las estadísticas de su carrera. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, señaló.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que Messi transmitió los valores de la camiseta argentina “con coraje y respeto” y remarcó que el doctorado honoris causa constituye un reconocimiento que va más allá de su actividad como futbolista.

La Universidad enmarcó la decisión en la práctica de instituciones académicas de diversos países que conceden distinciones honoríficas a deportistas por la relevancia de sus trayectorias y su influencia pública.

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