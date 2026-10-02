Lionel Messi está a Argentina para su último baile con la Selección

Lionel Messi arribó la mañana de este viernes al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario a bordo de su avión privado junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y su madre Celia Cuccittini.

El capitán de la Albiceleste adelantó su regreso a suelo argentino para ultimar detalles de cara al tercer amistoso de la presente Fecha FIFA, compromiso que marcará de manera oficial su última actuación vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Tras trasladarse a su residencia en Funes para descansar durante el fin de semana, el atacante del Inter Miami se incorporará a la concentración liderada por Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza tras el partido del sábado ante Burkina Faso en River.

La planificación del cuerpo técnico estipula que Messi complete la práctica previa al choque definitivo programado para el martes 6 de octubre a las 8:00 PM locales en un Estadio Monumental que ya vendió la totalidad de sus localidades.

La despedida del rosarino se produce un mes después de haber anunciado su retiro internacional a través de sus redes sociales, tras un ciclo dorado que incluyó la consecución del título mundial en Qatar 2022 y un destacado nivel goleador en su último certamen orbital.

Sigue leyendo:

·Así quedaron las Series Divisionales de los Playoffs MLB 2026

·Justicia de Francia archiva la demanda de Mbappé contra el PSG por acoso moral

·Messi recibirá un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires