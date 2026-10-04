EE.UU. retira sus bombarderos de la base británica de Fairford tras alerta de seguridad

Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base aérea británica de RAF Fairford, después de un incidente de seguridad que llevó a las autoridades a investigar un posible vínculo con Irán, confirmó este domingo un funcionario del Departamento de Defensa a la agencia EFE.

La fuente explicó que los aviones ya regresaron a sus bases de origen en Estados Unidos, aunque no precisó si la retirada estuvo relacionada directamente con la investigación abierta tras la alerta registrada en las inmediaciones de la instalación.

“Si bien la seguridad operativa nos impedía confirmar el movimiento de nuestros activos y fuerzas en tiempo real, ahora podemos informar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base de la RAF en Fairford han regresado a sus bases de origen en los Estados Unidos”, señaló el funcionario.

La salida de los bombarderos se produce días después de que las autoridades británicas detuvieran a un ciudadano británico-iraní por su presunta relación con un supuesto complot terrorista contra la base.

Posible conexión iraní

La investigación comenzó después de que cinco jóvenes británicos, de entre 22 y 25 años y residentes en Londres, fueran detenidos el 27 de septiembre cerca de Fairford por sospechas relacionadas con delitos de terrorismo. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

A estos arrestos se sumó el pasado 1 de octubre la detención de un ciudadano británico-iraní presuntamente vinculado con el caso.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existían “sólidos indicios” de una posible participación iraní en el supuesto complot.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había señalado anteriormente la posible intervención de un “actor extranjero” tras la alerta de seguridad provocada por varias furgonetas encontradas cerca de la base.

Las autoridades no han presentado públicamente todos los detalles sobre la investigación ni han establecido de forma definitiva la responsabilidad de Irán.

Los bombarderos siguen preparados para operar

RAF Fairford ha desempeñado un papel relevante para las operaciones estadounidenses en los últimos meses. La base fue utilizada para desplegar bombarderos estadounidenses después de que el Reino Unido autorizara a Washington a emplear instalaciones militares británicas para realizar ataques considerados “defensivos” contra Irán durante el conflicto en Oriente Medio.

La retirada de los aviones no supone, según el Departamento de Defensa, que Estados Unidos haya dejado de contar con capacidad de ataque de largo alcance.

El funcionario indicó que las tripulaciones y el personal que opera los B-1, B-2 y B-52 permanecen preparados para ejecutar operaciones de ataque global de precisión, incluso mediante misiones con despegue y aterrizaje desde territorio continental estadounidense.

“Permanece listo para ejecutar capacidades de ataque global de precisión (…) en cualquier lugar y momento”, afirmó la fuente a la agencia.

La retirada de los bombarderos de Fairford se produce mientras continúa la investigación británica sobre el supuesto complot y aumenta la atención sobre posibles amenazas contra instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Europa.

Con información de EFE.

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