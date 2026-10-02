Reino Unido arresta a ciudadano británico-iraní por sospecha de planear ataque terrorista en base de EE.UU.

La policía británica detuvo este jueves en Londres a un hombre de 25 años, con ciudadanía británica e iraní, bajo sospecha de planear un ataque terrorista relacionado con la base aérea estadounidense RAF Fairford, en Inglaterra, en un caso que las autoridades investigan por una posible conexión con Irán.

El arresto se produjo después de que otros cinco hombres fueran arrestados el domingo cerca de la instalación militar, utilizada por bombarderos estadounidenses en operaciones contra Irán. Los cinco, todos ciudadanos británicos de unos 20 años y residentes en Londres, fueron posteriormente puestos en libertad bajo fianza.

La policía antiterrorista británica señaló que el nuevo detenido fue arrestado en el centro de Londres y que agentes registraron dos propiedades en la capital, reseñó Associated Press.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, la investigación comenzó tras un incidente de seguridad registrado cerca de RAF Fairford, ubicada a unos 160 kilómetros al oeste de Londres. Decenas de residentes fueron evacuados mientras agentes armados y especialistas en explosivos acordonaban el área.

La policía encontró posteriormente gasolina en tres furgonetas vinculadas con los cinco primeros sospechosos, aunque no halló explosivos.

Reino Unido investiga posible vínculo con Irán

Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía antiterrorista, describió la investigación como “sumamente compleja” y afirmó que los investigadores están siguiendo varias líneas.

“Estamos analizando todas las posibilidades, incluida la posible implicación de estados extranjeros”, declaró.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existen “fuertes indicios” de participación iraní en el incidente, aunque no proporcionó detalles sobre las pruebas que sustentan esa valoración ni explicó qué presuntos objetivos tenían los sospechosos.

Irán niega cualquier implicación en el caso. Teherán ha sostenido anteriormente que considera objetivos legítimos las bases militares utilizadas para lanzar ataques contra su territorio.

RAF Fairford ha sido empleada durante décadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses en operaciones militares en Oriente Medio, incluida la actual confrontación con Irán.

La decisión de liberar bajo fianza a los cinco primeros detenidos generó críticas de altos funcionarios estadounidenses.

El presidente Donald Trump afirmó que él no habría tomado esa decisión y dijo que le sorprendió que los sospechosos fueran puestos en libertad. “Sin embargo, tengo mucho respeto por Scotland Yard. Creo que saben lo que hacen”, declaró Trump antes de viajar a Texas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó preocupación por la medida.

Burnham defendió el procedimiento de las autoridades británicas y afirmó que la investigación permanece bajo “el control más estricto y riguroso”. También señaló que funcionarios del Reino Unido han mantenido comunicación durante toda la semana con sus homólogos estadounidenses para explicar el desarrollo del caso.

Los servicios de seguridad británicos han advertido que Rusia e Irán han recurrido a grupos afines para cometer delitos en territorio británico. Las autoridades indicaron que los casos de seguridad nacional relacionados con actividades de Estados extranjeros hostiles aumentaron 50 % en los seis meses previos a diciembre de 2025.

Funcionarios británicos también han atribuido a grupos vinculados con Irán varios incendios provocados y otros ataques en Reino Unido y otros países. Algunos de esos incidentes tuvieron como objetivo a miembros de la comunidad judía y, de acuerdo con las autoridades, buscaban generar temor.

El gobierno británico había advertido previamente que Teherán podría ampliar sus objetivos dentro del país si continuaba la escalada de conflictos en Oriente Medio.

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