No hallaron explosivos tras detención de cinco británicos cerca de una base estadounidense en Reino Unido

La policía antiterrorista británica confirmó que no encontró explosivos en las tres furgonetas vinculadas a cinco jóvenes detenidos cerca de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un hallazgo que incrementa la incertidumbre en la investigación que inicialmente fue tratada como un posible complot para poner una bomba.

Los cinco sospechosos, todos ciudadanos británicos de unos 20 años, fueron arrestados el domingo cerca de la base RAF Fairford, en Inglaterra, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de preparar un acto terrorista. Un día después quedaron en libertad bajo fianza, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

El jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, confirmó el martes que los especialistas que inspeccionaron los vehículos no hallaron explosivos. Sí recuperaron una cantidad de gasolina, pero las autoridades aún no han establecido para qué sería utilizada.

Taylor defendió la decisión de liberar a los sospechosos y afirmó que responde a criterios de investigación y estrategia policial.

“Ahora entiendo por qué este acontecimiento sorprendió a algunos, pero quisiera reiterar que se trata de una decisión fruto de la investigación, basada en la experiencia y la estrategia”, declaró.

Los cinco permanecen bajo investigación y deben cumplir condiciones estrictas.

Trump cuestiona la liberación de los sospechosos

La decisión sorprendió incluso al presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que él no habría puesto en libertad a los sospechosos.

“Yo no habría hecho eso”, dijo Trump a periodistas el lunes.

La Casa Blanca ha presentado el caso como resultado de la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido. Trump aseguró que los cinco hombres llevaban tiempo bajo vigilancia antes de ser detenidos.

La explicación pública de la policía británica es distinta: los arrestos se produjeron después de que recibiera una llamada sobre vehículos sospechosos estacionados cerca de la base.

Donald Trump criticó la liberación de los sospechosos. Foto: Alastair Grant / AP

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, afirmó en una entrevista con Fox News que el caso “claramente involucra a un agente extranjero”.

Investigan una posible conexión con Irán

Los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar quién estaría detrás del incidente y cuál era el objetivo.

Taylor señaló que analizan la posibilidad de que los presuntos delitos hayan sido cometidos por “agentes o individuos que, a sabiendas o sin saberlo, trabajaban en nombre de un estado extranjero”.

Entre las hipótesis figuran una posible conexión con Irán o Rusia, además de la participación de grupos militantes no estatales. Hasta ahora, las autoridades no han determinado que algún gobierno extranjero haya respaldado el incidente.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que Reino Unido no debe dejarse intimidar por las amenazas iraníes y sostuvo que el régimen de Teherán busca perjudicar a Reino Unido y sus aliados.

La base de Fairford tiene particular importancia para Estados Unidos. Alberga instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense y ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses en distintos conflictos, incluido el enfrentamiento militar con Irán de este año.

Las preguntas que deja la investigación

Una agricultora de la zona llamó a la policía después de observar tres furgonetas bloqueando una carretera cerca de la base durante la madrugada del domingo. Posteriormente dijo haber visto a varios hombres, algunos con el rostro cubierto, que se alejaron al percatarse de su presencia.

Las autoridades evacuaron posteriormente a residentes de la zona mientras especialistas militares examinaban los vehículos con un robot. La mujer expresó su desconcierto por el tiempo que habría transcurrido entre su llamada y la evacuación.

“Pero mientras tanto, esas furgonetas estaban justo en medio del pueblo, al lado de todas las casas, y nadie hizo nada”, afirmó.

La legisladora local Roz Savage dijo que los residentes permanecen con “molestia y ansiedad” y reconoció que existen “muchísimas preguntas” sobre lo ocurrido.

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