Abbott evita el mitin de Trump mientras se estrecha la carrera por la gobernación de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, no acompañará al presidente Donald Trump en el mitin que el mandatario celebrará este miércoles en San Antonio, una ausencia que se produce mientras el republicano enfrenta una de las elecciones más disputadas de su carrera por la gobernación.

Abbott explicó que no acudirá porque tiene otros actos de campaña programados y su agenda no le permite participar en el evento de Trump. El gobernador busca un cuarto mandato, pero la contienda con la demócrata Gina Hinojosa se ha estrechado en las últimas semanas.

Una encuesta de The New York Times y Siena College publicada este lunes situó a Hinojosa por delante de Abbott, con 49% de intención de voto frente a 46%. El sondeo representa un giro respecto a la medición de junio, cuando Abbott aventajaba a su rival por siete puntos.

La campaña de Abbott ha respondido con un fuerte despliegue de recursos para conservar el cargo. Sin embargo, la ventaja de Hinojosa en algunos sondeos ha convertido la elección para la gobernación de Texas en una contienda mucho más competitiva de lo habitual para un estado que durante décadas ha favorecido a los republicanos.

Paxton sí acompañará a Trump

Mientras Abbott se mantendrá al margen del mitin de San Antonio, se espera la participación del candidato republicano al Senado Ken Paxton, quien también enfrenta una contienda especialmente ajustada frente al demócrata James Talarico.

La carrera por el Senado añade otro frente de preocupación para los republicanos en Texas. El partido busca conservar un escaño en un estado donde las elecciones federales también se han vuelto más competitivas de cara a los comicios del 3 de noviembre.

Trump ha intensificado sus apariciones en estados tradicionalmente republicanos ante el estrechamiento de varias carreras electorales. Su objetivo es movilizar a la base republicana y respaldar a candidatos que enfrentan mayores dificultades para conservar sus cargos.

El costo de vida pesa sobre los republicanos

La situación económica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los candidatos republicanos durante el último tramo de la campaña. El costo de vida, el precio de la gasolina y el descontento con las políticas económicas de la Administración Trump están afectando el panorama electoral del partido.

El escenario plantea un desafío particular para Texas, donde los republicanos han dominado durante años las principales elecciones estatales. Aunque Abbott sigue contando con una estructura de campaña mucho más amplia y recursos financieros superiores a los de Hinojosa, la ventaja demócrata registrada por algunos sondeos ha elevado la presión sobre su candidatura.

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. También estarán en juego las gobernaciones de 36 estados y numerosos cargos legislativos y locales en todo el país.

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