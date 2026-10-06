Adiós a Directo a México; así cambiará el costo de las remesas desde EE.UU.

Directo a México, uno de los servicios de más bajo costo de envío de dinero a México, dejará de operar el 20 de noviembre de 2026, luego de que los Bancos de la Reserva Federal notificaran su decisión de descontinuar el servicio de transferencias electrónicas que sostenía el programa, informó el Banco de México el 2 de octubre.

Si bien el cierre no suspenderá las remesas entre Estados Unidos y México, sí obligará a sus usuarios a buscar otra alternativa para enviar dinero a sus familias en sus lugares de origen.

Además, este cierre puede afectar cuánto recibe tu familia si eliges un servicio únicamente por su comisión. Directo a México cobraba alrededor de $3 por operación y utilizaba como referencia el tipo de cambio oficial del Banco de México menos una comisión de 0.21%, mientras que FINABIEN, otra alternativa barata del gobierno mexicano, ofrece envíos por $2.99.

Para comparar el costo real, también debes revisar el tipo de cambio y cuánto dinero recibirá el destinatario.

El servicio termina el 20 de noviembre

Directo a México fue diseñado como un servicio para transferir fondos desde cuentas de instituciones financieras participantes en Estados Unidos hacia cuentas bancarias en México. Los dólares se convertían en pesos y se depositaban, generalmente, el siguiente día hábil bancario.

Banxico indicó que el flujo del programa correspondía principalmente a pagos de pensiones del gobierno estadounidense. Por eso, si recibes una pensión mediante este sistema, debes consultar cuanto antes con la institución pagadora cuál será el canal sustituto.

“El Banco de México informa al público en general que el programa Directo a México finalizará sus operaciones de manera ordenada el 20 de noviembre de 2026”, señaló el banco central mexicano.

Hasta esa fecha, el servicio seguirá procesando y liquidando con normalidad las operaciones iniciadas. Después del cierre, los usuarios tendrán que recurrir a otras alternativas: bancos, empresas remesadoras o plataformas digitales.

La baja demanda provocó el cierre

La Reserva Federal anunció desde el 25 de noviembre de 2025 que descontinuaría FedGlobal ACH Payments hacia México y Panamá, la infraestructura utilizada por Directo a México. La institución atribuyó la decisión a una fuerte disminución del volumen de transacciones y a la menor relevancia del servicio en el mercado.

La Fed pidió a las instituciones financieras que comenzaran cuanto antes la transición hacia proveedores alternativos para garantizar la continuidad de los pagos. “Recomendamos firmemente que su institución comience a migrar a proveedores alternativos lo antes posible”, indicó Federal Reserve Financial Services.

En julio de 2026, el programa procesó apenas 669 transferencias por $2.24 millones, de acuerdo con información de Banxico. La cifra muestra que el cierre afectará a una porción pequeña del mercado total de remesas, aunque puede ser importante para quienes todavía cobran pensiones o realizan transferencias bancarias por esa vía.

Las remesas no quedan suspendidas

Mientras tanto, México recibió $41,802 millones en remesas entre enero y agosto de 2026, un aumento anual de 2.2%, según Banxico. El 99.1% llegó mediante transferencias electrónicas, pero Directo a México representaba solo uno de los canales disponibles.

Sin embargo, sí hay una diferencia en los costos: algunas alternativas ofrecen una comisión inicial reducida, pero entregan menos pesos por dólar; otras cobran más por la operación y ofrecen un tipo de cambio más favorable.

FINABIEN cobra $2.99 por envío

Una de las alternativas oficiales es la Tarjeta FINABIEN Paisan@, administrada por el gobierno mexicano. La Financiera para el Bienestar cobra $2.99 por transferencia desde una tarjeta FINABIEN de Estados Unidos hacia otra en México y permite enviar hasta $2,500 diarios, con un límite de $10,000 mensuales.

FINABIEN informó que más de 122,000 migrantes utilizaban la tarjeta en febrero de 2026. Para usar la transferencia entre tarjetas, tanto quien envía como quien recibe necesitan el producto correspondiente a ambos lados de la frontera.

Otra ventaja es que las transferencias electrónicas no activan el impuesto federal de 1% sobre ciertas remesas. Desde el 1 de enero de 2026, ese gravamen se aplica cuando pagas el envío con efectivo, giro postal, cheque de caja u otro instrumento físico similar.

Compara el costo antes de enviar

Directo a México ofrecía la misma comisión y el mismo mecanismo cambiario sin importar el monto. Las instituciones estadounidenses pagaban 67 centavos por operación, pero cada banco participante fijaba el cargo final para sus clientes; el portal del programa situaba la comisión al usuario alrededor de $3.

Para elegir una alternativa, no compares únicamente la tarifa publicada. Revisa estos datos antes de autorizar el envío:

Comisión total: confirma si cambia según el monto o la forma de pago

confirma si cambia según el monto o la forma de pago Tipo de cambio: compáralo con la cotización de referencia del día

compáralo con la cotización de referencia del día Pesos recibidos: pide la cantidad neta exacta que llegará a tu familiar

pide la cantidad neta exacta que llegará a tu familiar Tiempo de entrega: los servicios rápidos pueden cobrar más

los servicios rápidos pueden cobrar más Impuesto de 1%: aplica a determinadas remesas financiadas con instrumentos físicos

Para hacer estos cálculos, la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene la herramienta ‘Quién es Quién en el Envío de Dinero’ para comparar comisiones, tipos de cambio y montos netos. Allí puedes comprender por qué la alternativa más barata no siempre es la que anuncia “comisión cero”, sino la que entrega más pesos después de todos los cargos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cierre de Directo a México

¿Cuándo cierra Directo a México?

El programa concluirá el 20 de noviembre de 2026. Las operaciones iniciadas hasta esa fecha se procesarán y liquidarán normalmente.

¿Se suspenderán las remesas hacia México?

No. Solo cierra este canal específico; podrás seguir enviando dinero mediante bancos, remesadoras y plataformas digitales.

¿Cuánto cobraba Directo a México?

La comisión para el usuario rondaba los $3 por transferencia, aunque el cargo final dependía de la institución estadounidense participante.

¿Cuánto cuesta enviar dinero mediante FINABIEN?

La transferencia entre una tarjeta FINABIEN de Estados Unidos y otra de México cuesta $2.99 por operación.

¿Todas las remesas pagan el impuesto de 1%?

No. El gravamen se aplica cuando el envío se financia con efectivo, giro postal, cheque de caja u otro instrumento físico similar.

Conclusión

El cierre de Directo a México no amenaza el flujo general de remesas, pero sí elimina una opción con costos bajos y un tipo de cambio transparente. Por eso, debes buscar una nueva alternativa antes del 20 de noviembre y verificar por escrito cuánto pagarás y cuántos pesos recibirá tu familia.

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