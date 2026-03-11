Las apps más baratas para enviar dinero desde Estados Unidos a Latinoamérica en 2026

Millones de hispanos que han migrado a Estados Unidos para trabajar, tienen como principal objetivo enviar dinero a sus países de origen para ayudar a sus familias y adquieren un gasto fijo en sus presupuestos, de manera periódica. Por ello, es conveniente que las personas que envían remesas a sus familias identifiquen cuáles son las mejores alternativas para maximizar su dinero.

De acuerdo con expertos financieros, el costo de hacer estos envíos varía de acuerdo con cada proveedor. Incluso destacan que existen varias aplicaciones digitales que ofrecen comisiones más bajas y mejores tipos de cambio y, al utilizarlas, es posible lograr un ahorro significativo, mientras que las familias que reciben el dinero obtienen más al momento de convertirlo en sus propias monedas.

De acuerdo con el Banco Mundial, el envío de remesas desde Estados Unidos hacia América Latina superó en 2025 los $174,000 millones de dólares anuales. Ante esta brutalidad de dinero, la digitalización del sector ha permitido diversificar estas plataformas con opciones que ofrecen costos más bajos y transferencias más rápidas.

Por ello, elegir la aplicación adecuada puede marcar una diferencia importante en el dinero que finalmente reciben las familias fuera de Estados Unidos.

El auge de las remesas digitales

Las aplicaciones móviles han transformado la forma en que las personas envían dinero al extranjero. Hace apenas una década, la mayoría de las remesas se enviaban a través de ventanillas físicas. Actualmente, los servicios digitales han reducido costos con diferentes alternativas de envío y con mejores condiciones para el tipo de cambio:

“Las remesas digitales están ayudando a reducir los costos de envío y aumentar la competencia entre proveedores”, indica el Banco Mundial en su informe sobre migración y desarrollo. Esta conclusión confirma la importancia de comparar condiciones y elegir la mejor opción.

Las apps más baratas para enviar dinero en 2026

Entre las plataformas que destacan por sus tarifas competitivas se encuentran varias aplicaciones populares entre los usuarios hispanos.

Estas son algunas de las más utilizadas:

Remitly . Permite enviar dinero a más de 100 países. Ofrece diferentes velocidades de envío y promociones frecuentes para nuevos usuarios.

. Permite enviar dinero a más de 100 países. Ofrece diferentes velocidades de envío y promociones frecuentes para nuevos usuarios. Wise. Destaca por ofrecer el tipo de cambio real del mercado , lo que reduce costos ocultos en las transferencias y entrega más dinero a los destinatarios del envío.

Destaca por ofrecer el , lo que reduce costos ocultos en las transferencias y entrega más dinero a los destinatarios del envío. Xoom. Servicio digital de PayPal que permite enviar dinero rápidamente a bancos y permite hacer retiros en efectivo.

Servicio digital de PayPal que permite enviar dinero rápidamente a bancos y permite hacer retiros en efectivo. WorldRemit. Permite hacer transferencias a cuentas bancarias, billeteras móviles y puntos de retiro en varios países.

Permite hacer transferencias a cuentas bancarias, billeteras móviles y puntos de retiro en varios países. Western Union digital. La versión en línea de este servicio de remesas, uno de los más populares, permite combinar su red física con envíos desde la app, para alcanzar una mayor cantidad de comunidades fuera de Estados Unidos.

Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), comparar tarifas antes de enviar dinero es definitivo para evitar costos innecesarios: “Los consumidores deben revisar tanto las comisiones como el tipo de cambio antes de elegir un servicio de remesas”.

Por qué el tipo de cambio puede encarecer un envío

Uno de los factores que menos se toman en cuenta para hacer un envío es el del tipo de cambio en el que se hace la transacción. Esto ocurre porque muchas plataformas anuncian tarifas bajas, para atraer clientes. Sin embargo, no les dicen que utilizan un tipo de cambio más bajo y al hacer la conversión a la moneda del destinatario, le entregan una cantidad menor de dinero.

Según el Banco Mundial, el costo promedio global de enviar remesas ronda el 6% del monto transferido, aunque los servicios digitales suelen ser más baratos. Por ello, advirtió que: “Reducir el costo de las remesas sigue siendo una prioridad internacional”, señaló la institución financiera.

Para quienes envían dinero regularmente, incluso pequeñas diferencias en el tipo de cambio pueden representar un ahorro importante a lo largo del año y más dinero para sus familias.

Qué deben revisar los usuarios antes de enviar dinero

Antes de elegir una app de remesas, los expertos recomiendan considerar varios elementos. Entre los más importantes, destacan:

Comisiones del envío

Tipo de cambio aplicado

Tiempo de entrega

Método de recepción del dinero

Seguridad de la plataforma

Por su parte, la CFPB advierte a los consumidores que todos los proveedores deben mostrar claramente el costo total de la transferencia: “Las empresas de remesas deben revelar el monto exacto que recibirá el destinatario antes de completar la transacción”.

Lo que realmente importa para las familias migrantes

Para millones de trabajadores inmigrantes, las remesas representan mucho más que una simple transferencia financiera. EL dinero que envían muchas veces es el principal sustento a sus familias en sus países de origen, principalmente en América Latina.

Ese dinero ayuda a cubrir gastos esenciales como alimentos, vivienda o educación y, de acuerdo con el Banco Mundial, las remesas son una de las principales fuentes de ingreso externo para varios países de la región.

En términos prácticos, pagar menos comisiones significa que una mayor parte del dinero enviado llega directamente a las familias.

Preguntas frecuentes sobre enviar dinero al extranjero

¿Cuál es la forma más barata de enviar dinero desde Estados Unidos?

Las aplicaciones digitales suelen ofrecer costos más bajos que los servicios tradicionales, especialmente cuando se hacen transferencias directas a cuentas bancarias.

¿Cuánto cuesta enviar dinero a Latinoamérica?

El Banco Mundial indica que el costo promedio ronda el 6% del monto enviado, aunque algunas plataformas digitales cobran menos.

¿Qué app usa el tipo de cambio real?

Servicios como Wise ofrecen hacer las transferencias, aplicando el tipo de cambio del mercado, lo que reduce costos ocultos y maximiza la cantidad que reciben los destinatarios.

¿Cuánto tarda una transferencia internacional?

Dependiendo del servicio, el dinero puede llegar en minutos o bien, tardar varios días.

¿Es seguro enviar dinero con apps de remesas?

Sí, solo cuando las plataformas reguladas cumplan con normas financieras y de protección al consumidor.

Conclusión

Las aplicaciones digitales están mejorando las condiciones en las que se hacen los envíos de remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, con costos más bajos y mayor transparencia para los usuarios.

Para millones de familias hispanas que utilizan estos envíos, comparar comisiones y tipos de cambio representa una diferencia importante en el dinero que reciben sus seres queridos.

A medida que crece la competencia entre plataformas, es probable que los costos continúen bajando, lo que beneficiará directamente a quienes utilizan estos servicios de forma regular.

