Cómo puedes evitar pagar el cargo extra del 1% por impuesto a las remesas

Un migrante que envía $400 dólares en efectivo a México paga $4 adicionales por el impuesto federal del 1% a las remesas vigente desde el 1 de enero de 2026. Ese cargo aplica a determinados envíos realizados en efectivo, mediante money order o cheque de caja. La buena noticia es que la propia legislación contempla excepciones para ciertos métodos bancarios y digitales, lo que permite realizar transferencias sin pagar ese recargo.

Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, la diferencia parece pequeña en cada operación, pero con el tiempo se acumula en una cifra importante. Por ello, te recomendamos conocer qué tipo de envíos están gravados y cómo puedes reducir el costo total de las remesas que se envían a familiares en México.

¿Qué grava exactamente el impuesto del 1% a las remesas?

La One Big Beautiful Bill Act establece un impuesto federal del 1% sobre las remesas que salgan de Estados Unidos hacia otros países cuando se paguen con efectivo, giros postales (money orders), cheques de caja u otros instrumentos físicos similares.

En términos prácticos, los envíos por los que se paga el 1% son para quien:

Va a una sucursal con efectivo y entrega dólares para que la remesadora los envíe a México

y entrega dólares para que la remesadora los envíe a México Paga con money order o cheque de caja para realizar la transferencia

Según Univision, este gravamen se carga en la transacción, y las empresas de envío deben detallarlo en el recibo como impuesto federal.

Los envíos que no pagan el impuesto: cuentas bancarias, tarjetas y apps

La misma ley establece que ciertas transferencias electrónicas están exentas del impuesto, siempre que el dinero sea emitido mediante instrumentos financieros regulados en EE.UU. como:

Transferencias desde cuentas bancarias de EE.UU. (ACH)

de EE.UU. (ACH) Pagos con tarjeta de débito o crédito emitida por un banco estadounidense

emitida por un banco estadounidense Envíos desde billeteras digitales como Google Pay, Apple Pay o apps ligadas a bancos

como Google Pay, Apple Pay o apps ligadas a bancos Transferencias electrónicas CTO-CTO procesadas por instituciones bajo la Ley de Secreto Bancario

La clave es sencilla: si el dinero sale de tu cuenta bancaria o tarjeta y no de tus manos en efectivo en la ventanilla, el 1% no se aplica.

Pasos concretos para dejar de pagar el 1% desde ya

Reguladores y expertos señalan que la forma más fácil de evitar el impuesto es dejar de enviar dinero en efectivo y migrar a métodos digitales.

Pasos recomendados:

Abrir una cuenta bancaria o de cooperativa de crédito en EE.UU., aunque sea básica. Muchos bancos aceptan matrícula consular o ITIN.

en EE.UU., aunque sea básica. Muchos bancos aceptan matrícula consular o ITIN. Vincular esa cuenta a una app de remesas como Wise, Remitly, Félix Pago u otras que procesan el pago con tarjeta o cuenta bancaria. Estas plataformas están explícitamente fuera del alcance del impuesto

que procesan el pago con tarjeta o cuenta bancaria. Estas plataformas están explícitamente fuera del alcance del impuesto Preguntar siempre en la remesadora cómo se procesará el cobro : si es en efectivo en ventanilla, aplica el 1%; si es cargo a tarjeta o cuenta, queda exento.

: si es en efectivo en ventanilla, aplica el 1%; si es cargo a tarjeta o cuenta, queda exento. Revisar el desglose de tarifas en la pantalla o en el recibo antes de confirmar: el impuesto debe aparecer como línea separada.

Si ya estás enviando dinero por apps con pago desde tarjeta o banco, ya estás evitando el impuesto sin saberlo. Si sigues yendo con efectivo a la ventanilla, estás pagando de más.

Opciones específicas para mexicanos: Tarjeta Paisano y otras alternativas

El gobierno de México también reaccionó a esta medida con la Tarjeta Paisano, emitida por Financiera para el Bienestar (Finabien), como mecanismo de compensación.

Cómo funciona:

El migrante envía dinero por un canal regular.

Al depositar la remesa en la Tarjeta Paisano, el 1% cobrado en EE.UU. se reembolsa automáticamente en el saldo de la tarjeta.

automáticamente en el saldo de la tarjeta. La tarjeta puede tramitarse en consulados mexicanos en Estados Unidos, lo que la hace accesible para muchos connacionales.

Si bien este mecanismo no elimina el impuesto en origen, sí devuelve el monto al beneficiario en México, lo que en la práctica neutraliza el cargo para quien recibe.

Para quienes no tienen acceso inmediato a bancos en EE.UU., esta opción puede ser una solución parcial.

¿Cuánto puedes ahorrar al año si cambias de método?

Los montos por este impuesto parecen pequeños por envío, pero se acumulan. Un ejemplo:

Un migrante que envía $300 al mes en efectivo durante un año paga: $3 por envío × 12 = $36 al año solo en impuesto

en efectivo durante un año paga: $3 por envío × 12 = solo en impuesto Un migrante que envía $500 al mes en efectivo durante el año paga: $5 por envío × 12 = $60 al año

Además, si dejas de enviar a través de un servicio con comisión alta a una app con costos menores y mejor tipo de cambio, el ahorro puede superar los $100 dólares anuales, una cantidad que en México ayudaría también a comprar medicinas, útiles escolares o parte de un recibo de luz.

Preguntas frecuentes (FAQ): cómo evitar pagar de más por el impuesto a las remesas

¿Quién paga hoy el impuesto del 1% a las remesas?

Quien envía dinero desde EE.UU. usando efectivo, money order o cheque de caja. El impuesto se carga en el punto de envío y lo recauda el proveedor.

Si envío desde mi cuenta bancaria, ¿también me cobran el 1%?

No. Las transferencias desde cuentas bancarias, tarjetas de débito/crédito y billeteras digitales reguladas están exentas del impuesto, según la propia normativa federal.

¿Necesito ser ciudadano o residente para evitar el impuesto?

Algunas guías señalan que ciertos proveedores verificados pueden eximir del impuesto a ciudadanos que envían por canales registrados, pero la exención más clara es por tipo de pago, no por estatus migratorio. La clave está en no usar efectivo.

¿Cómo sé si mi envío pagó el impuesto?

Debes revisar el recibo o la pantalla antes de confirmar. Si ves una línea de “federal remittance tax” o similar, estás pagando el 1%. Si usas apps ligadas a tu banco, ese rubro no debería aparecer.

¿La Tarjeta Paisano sirve para recuperar el 1%?

Sí. El plan de Finabien prevé que el 1% cobrado se reembolse como saldo cuando la remesa llega a la Tarjeta Paisano del beneficiario en México. No elimina el impuesto, pero compensa su efecto.

Conclusión

El impuesto del 1% a las remesas es una realidad que se descuenta centavo a centavo en cada envío en efectivo, pero tienes alternativas para evitar pagar de más por un envío. Para la comunidad hispana que sostiene a sus familias en México, abrir una cuenta, usar métodos digitales o aprovechar instrumentos como la Tarjeta Paisano son estrategias básicas para proteger tu dinero y hacerlo rendir mejor al momento de llegar a tus familiares.

¿Sueles enviar remesas en efectivo en ventanilla o ya utilizas apps y cuentas bancarias para tus envíos?

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