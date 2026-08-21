Comparador de remesas 2026: quién entrega más pesos por $500 enviados

Enviar $500 dólares desde Estados Unidos a México puede dejar una diferencia estimada de hasta $155 pesos dependiendo del servicio utilizado, incluso cuando una empresa anuncia una comisión baja o de $0. Este jueves 20 de agosto de 2026, el tipo de cambio de referencia ronda los 16.96 pesos por dólar, por lo que $500 equivalían a cerca de $8,480 pesos antes de considerar comisiones y márgenes cambiarios.

El dato más importante no es cuánto cobra cada empresa por enviar el dinero, sino cuántos pesos recibe finalmente la persona en México. Wise, Remitly y Western Union pueden aplicar diferentes tarifas, tipos de cambio y promociones según el método de pago y la forma de entrega.

Para hacer una comparación en condiciones similares, este análisis toma como escenario un envío de $500 dólares desde EE.UU. a México, recibido mediante depósito bancario. Las cantidades son estimaciones de referencia y deben verificarse en el cotizador de cada servicio antes de realizar la transferencia.

El tipo de cambio puede quitar más que la comisión

Una comisión baja no garantiza que la familia reciba más dinero. Un servicio puede cobrar $0 de tarifa visible, pero ofrecer una conversión menos favorable y recuperar su margen a través del tipo de cambio.

El Banco Mundial mide el costo real de una remesa sumando la comisión y el margen aplicado frente al tipo de cambio interbancario. A escala global, ese costo promedio era de 6.36% del monto enviado; en transferencias digitales, el promedio bajaba a 4.59%, frente a 7.30% en servicios no digitales.

Para un envío de $500, una diferencia de 1 peso por dólar equivale a 500 pesos menos para la persona que recibe el dinero.

Comparador: ¿Cuánto podría recibir tu familiar en México?

La tabla usa el tipo de cambio de referencia de 16.96 pesos por dólar, reportado el 20 de agosto de 2026. No representa una cotización vinculante de Wise, Remitly o Western Union, sino una guía para mostrar cómo los márgenes de tipo de cambio pueden alterar los pesos recibidos. Las cifras son estimaciones construidas con márgenes observados por el Banco Mundial y no incorporan comisiones exactas ni promociones; el monto final depende del método de pago, la modalidad de entrega y la hora de la operación.

Bajo esta simulación basada en márgenes cambiarios observados, Wise tendría un equivalente estimado de $155 pesos más que Western Union por cada $500 enviados. Si esa diferencia se mantuviera durante 12 remesas mensuales, equivaldría a cerca de $1,860 pesos adicionales al año. El resultado final puede cambiar al sumar la comisión aplicable, el método de pago y la forma de recepción.

No es una cantidad menor para un hogar que usa las remesas en comida, transporte, renta o medicinas.

Wise: transparencia en el tipo de cambio

Wise indica que utiliza el tipo de cambio medio del mercado y muestra una tarifa separada antes de confirmar la transferencia. La empresa advierte que el costo final depende de si el usuario paga con saldo Wise, débito directo, transferencia bancaria o tarjeta.

En el monitoreo del Banco Mundial para envíos de $500 desde Estados Unidos a México, Wise registró una comisión de $9.94, un margen cambiario de apenas 0.03% y un costo total de 2.0%.

Esto no significa que sea siempre la opción más barata. Pero su estructura facilita comparar cuánto se cobra por separado y cuánto recibirá el destinatario.

Remitly: comisiones bajas, pero revisa la cotización

Remitly ofrece comisión de $0 para la primera transferencia de nuevos clientes bajo condiciones específicas y publica tarifas desde $1.99 para depósito bancario, tarjeta de débito o billetera digital. Para retiro en efectivo, anuncia tarifas desde $3.99.

La empresa señala que la cotización cambia según el importe enviado, el método de pago, la forma de entrega y las promociones aplicables. Por ello, en una remesa de $500, la cifra relevante no es solo el cargo anunciado, sino el total en pesos mexicanos que aparece en la pantalla antes de confirmar la operación.

La empresa advierte que sus tasas promocionales tienen condiciones. Por eso, si quieres usarla, debes verificar si la tarifa preferencial aplica solo al primer envío, al monto seleccionado o a una modalidad determinada de entrega.

Western Union: rapidez y efectivo con costos variables

Western Union ofrece una comisión de $0 en la primera transferencia internacional realizada en línea hacia México. Después, el cargo y el tipo de cambio cambian según el monto, el canal utilizado, la forma de pago y si la persona recibe por depósito bancario o retiro de efectivo.

El monitoreo del Banco Mundial incluye registros de Western Union para envíos de $500 desde Estados Unidos a México, tanto por depósito bancario como por retiro de efectivo. Esto confirma que el resultado puede variar por modalidad, por lo que no debe asumirse que una comisión promocional equivale al mejor monto final recibido.

Para familias que necesitan efectivo con rapidez o viven lejos de una sucursal bancaria, esa red puede justificar un costo mayor. Pero la alternativa debe compararse contra el depósito bancario antes de enviar.

Qué hacer antes de mandar la remesa

Ingresar el mismo monto: $500 , en los tres cotizadores el mismo día y a la misma hora

, en los tres cotizadores el mismo día y a la misma hora Elegir el mismo método de pago y la misma forma de recepción

Comparar la línea ‘ el destinatario recibe ’ en pesos mexicanos

’ en pesos mexicanos Confirmar si el precio anunciado aplica únicamente al primer envío.

Evitar pagar con tarjeta de crédito: el banco puede cobrar cargos adicionales o tratarlo como adelanto de efectivo

Guardar el comprobante, número de rastreo y confirmación de entrega

Wise afirma ofrecer “una tarifa baja y transparente”; Remitly señala que las tasas varían según la transferencia; y Western Union recomienda comparar comisiones y tipos de cambio antes de realizar el envío.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre cómo identificar la mejor opción para enviar remesas en EE.UU.

¿Cuál es la opción más barata para mandar $500 a México?

No existe un proveedor que sea siempre el más barato. La mejor opción depende de la cotización vigente, comisión, método de pago y modalidad de entrega. Antes de enviar, debe compararse ‘el destinatario recibe’ bajo las mismas condiciones.

¿Por qué un envío sin comisión puede entregar menos pesos?

Porque el costo puede estar incluido en un tipo de cambio menos favorable. La comisión visible y el margen cambiario forman parte del costo total de una remesa.

¿Wise usa el tipo de cambio real?

Wise indica que usa el tipo de cambio medio del mercado y presenta una tarifa separada antes de confirmar. Aun así, el usuario debe revisar la cotización final porque la tarifa depende del método de pago.

¿Remitly ofrece transferencias gratuitas?

Sí, para la primera transferencia de clientes nuevos en condiciones específicas. Después, la tarifa y el tipo de cambio dependen de la forma de pago y entrega.

¿Western Union sirve para cobrar efectivo en México?

Sí. Su red permite envíos con retiro en efectivo, pero la comisión y el tipo de cambio deben comprobarse antes de pagar porque varían por modalidad y destino.

Conclusión

Una remesa con comisión de $0 no siempre entrega más dinero. La simulación muestra que el margen cambiario puede producir diferencias estimadas de hasta $155 pesos por $500 enviados, pero la cifra definitiva solo aparece en la cotización final del proveedor.

Antes de confirmar, conviene comparar el monto exacto que recibirá la persona en pesos, no solo la tarifa que aparece al inicio.

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