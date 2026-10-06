El sueño se hará realidad: Shakira cerrará su gran gira en Madrid con Maluma

Shakira tendrá una muy buena compañía para despedirse de Madrid. Maluma, Beéle y Dani Martín serán los invitados del concierto que la cantante colombiana ofrecerá el próximo 12 de octubre en el Macondo Park, donde pondrá punto final a su residencia en la capital española con una noche que todavía guarda más sorpresas.

El anuncio fue confirmado por la artista y por Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid. El espectáculo será el número 13 de la residencia y reunirá a tres artistas con los que la colombiana mantiene distintos vínculos musicales.

Maluma y Shakira volverán a compartir escenario

El reencuentro con Maluma es uno de los momentos más esperados de la velada. Ambos volverán a cantar juntos después de haber colaborado en “Chantaje” y en “Agua”, canción que interpretarán en directo por primera vez durante esta residencia.

Beéle también tendrá un espacio destacado. El artista colombiano llevará al escenario su sonido caribeño y contemporáneo, además de reencontrarse musicalmente con Shakira tras su reciente colaboración en “Algo tú”.

A ellos se sumará Dani Martín, una de las figuras más reconocidas del pop español de las últimas décadas. El cantante llegará con el peso de una trayectoria que comenzó al frente de El Canto del Loco y continuó después como solista.

El repertorio también podría recuperar “Hips Don’t Lie”, tema que Shakira revisitó recientemente por el 20 aniversario de Spotify. La organización señaló que esa versión podría formar parte del espectáculo.

Maluma, Beéle y Dani Martín se incorporan así a una lista de invitados que ya ha incluido a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.

Federico García Lorca tendrá su propio homenaje

La despedida también tendrá un marcado acento español. Sagliocco adelantó que el Macondo Park rendirá homenaje a Federico García Lorca por el 90 aniversario de su muerte, con la participación de artistas flamencos como Lagartija Nick, Kiki Morente e Israel Fernández en el segundo escenario.

“García Lorca nos ha hecho mucho mejor a todos, probablemente sea el poeta que más nos ha enamorado y nos ha hecho echar raíces, sobre todo a la comunidad flamenca y a la gitana, que son las que más han puesto en valor sus poemas”, comentó Sagliocco.

Además, ese día se proyectará una película inspirada en la obra del poeta, aunque el promotor no especificó cuál será.

Y todavía queda espacio para la intriga. Sagliocco aseguró que habrá “más sorpresas en los próximos días” y adelantó que llegarán otros artistas al último espectáculo, aunque descartó que se trate de figuras que ya hayan pasado por el Macondo Park durante esta residencia.

La cita del 12 de octubre marcará así el final de esta cita europea de Shakira, una residencia que ha reunido distintas generaciones y sonidos de la música en español y en inglés ante cientos de miles de seguidores de todo el mundo.

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