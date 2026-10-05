Shakira suma un concierto más a su residencia en Madrid

Shakira sumó una fecha más a su histórica residencia en Madrid. La estrella colombiana anunció un concierto más para el 12 de octubre, un día después del que estaba previsto como su último concierto en la capital española.

El concierto fue anunciado como una “gran despedida con amigos” y se celebrará el Día de la Hispanidad, para celebrar la cultura latina durante todo el concierto.

Esta nueva fecha se anunció debido a la alta demanda de boletos de la residencia de Shakira en Madrid, que comenzó el 18 de septiembre se extendió durante 12 fechas en la capital española. La empresa encargada de esta histórica residencia fue Live Nation, la cual levantó el Estadio Shakira, un recinto temporal levantado en Iberdrola Music especialmente para esta serie de conciertos de la estrella colombiana.

“Qué fin de semana tan increíble, tres conciertos llenos de emoción! ¡A reventar! Cada noche un público insuperable”, escribió en sus redes sociales tras el último concierto de este fin de semana.

El último concierto de Shakira, el del 3 de octubre, fue transmitido en vivo por Amazon Music y se convirtió en el livestream de una artista femenina más visto en la plataforma hasta la fecha, como reportó Billboard.

La venta general para el último concierto de Shakira en Madrid comenzará el miércoles (7 de octubre) a las 10 a.m. (hora local) a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

De esta manera, la famosa intérprete pone fin a su exitosa gira “Las Mujeres ya no Lloran”, con la cual recorrió países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa desde que comenzó el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.

Esta gira rompió el récord Guinness como la gira hispana con mayor recaudación de la historia, superando marcas previas con más de $421 millones recaudados y sobrepasando a otros grandes exponentes latinos.

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