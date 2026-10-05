El show de Shakira hizo historia en Amazon Music

Este sábado 3 de octubre, Amazon Music transmitió en vivo uno de los shows de la residencia de Shakira en Madrid, España. Este concierto de la “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se convirtió en la presentación en vivo más vista de una artista femenina en Amazon Music.

Hay que recordar que actualmente Shakira está cumpliendo con una residencia en la capital española con 12 fechas confirmadas. Estos conciertos se están haciendo en el Estadio Shakira, un espacio diseñado y construido especialmente para la cantante colombiana.

En el lugar, encontrado a las afueras de Madrid, no solo está el escenario donde canta Shakira, sino que se creó un espacio en el que se quiere resaltar a la cultura latina con otros intérpretes, con libros, gastronomía y otras experiencias que hacen que esta residencia sea más que un concierto.

Amazon Music, con la reciente transmisión, llevó a cientos de personas más un show que ha estado recorriendo varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica en el último año.

Los fanáticos de la cantante pudieron disfrutar de la transmisión a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch. Hay que recordar que esto mismo hizo Bad Bunny el año pasado durante su residencia en Puerto Rico.

Una de las grandes sorpresas del concierto que mostró Amazon fue la participación de la estrella pop Dua Lipa, quien subió al escenario para cantar junto con Shakira “Antología”, una de las canciones más importantes y populares en la carrera de la colombiana.

Al presentar a la cantante, Shakira dijo: “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”. En redes sociales, muchos resealtan que “Antología”, la canción que cantaron juntas, se publicó el mismo año en que nació Dua Lipa.

Hasta la fecha, la cantante ha tenido un par de invitados especiales más a la residencia: Alejandro Sanz y Manuel Turizo.

Nueva fecha en Madrid

Este lunes 5 de octubre, Shakira anunció un show número 13 de su residencia en Madrid. La nueva fecha se programó para el 12 de octubre y destaca que será una “despedida con amigos”, por lo que probablemente tendrá varios invitados especiales.

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