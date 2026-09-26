Estados Unidos derrotó a Perú gracias a polémico penal en el segundo tiempo

La Selección de Estados Unidos comenzó una nueva etapa tras el Mundial 2026 con una goleada de 4-1 sobre Perú en un amistoso internacional disputado en Orlando.

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El equipo dirigido por Mauricio Pochettino apostó por el talento joven y consiguió una victoria en la que cuatro futbolistas distintos se hicieron presentes en el marcador.

Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter anotaron para el conjunto estadounidense, mientras que Gianluca Lapadula marcó el único tanto de Perú.

Estados Unidos inició su nueva etapa con una victoria contundente, mientras que Perú comenzó su gira por Norteamérica con una derrota antes de enfrentar a México el próximo 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey.

Perú respondió en la primera parte

Estados Unidos tomó la ventaja apenas al minuto 4, cuando el debutante Justin Ellis, de 19 años, consiguió el primer gol del encuentro.

La respuesta peruana llegó al cuarto de hora, gracias a Gianluca Lapadula, quien volvió a jugar con su selección después de 18 meses de ausencia.

El delantero ítalo-peruano aprovechó una asistencia de Yoshimar Yotún para establecer el 1-1. Durante la primera mitad, Perú consiguió competir ante el conjunto local, aunque el desgaste físico y las condiciones climáticas de Orlando, con temperaturas superiores a los 28 grados y mucha humedad, complicaron el desarrollo del encuentro.

Segundo tiempo de Estados Unidos

El partido tomó otro rumbo en el minuto 66, cuando Mathis Albert cayó cerca del área tras un contacto con Jesús Pretell. El árbitro señaló penalti, pese a que la acción aparentaba haberse producido fuera del área. La decisión provocó protestas de los futbolistas peruanos, en un encuentro que no contó con VAR.

Malik Tillman fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el 2-1 para Estados Unidos. Apenas cinco minutos después, Julian Hall, de 18 años, amplió la ventaja con el tercer tanto del equipo de Pochettino.

The first international goal for Julian Hall on a sensational ball from Sebastian Berhalter! #USMNT x @VW pic.twitter.com/AENNdDz2Rs — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 26, 2026

En el tiempo añadido, Sebastian Berhalter sentenció el encuentro con un disparo desde fuera del área que significó el 4-1 definitivo.

DT de Perú se queja del arbitraje

Al DT de Perú, Mano Menezes, visiblemente incómodo por la goleada encajada por Estados Unidos, se le preguntó las causas del fatal descarrilamiento en el inicio de la penúltima ventana FIFA del año.

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo”, declaró Menezes en rueda de prensa.

Analizaba Mano la complejidad de Estados Unidos tras la reanudación y la situación capital que desmoronó a los suyos: “Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos”.

En tal sentido, Menezes indicó que “puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy”.

Reconoció el brasileño, por otro lado, que luego de ese enorme desliz se acabaron las valoraciones desde el banquillo. “A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas”, dijo.

Por último, Mano Menezes hizo una reflexión acerca de las enormes brechas con los oponentes elegidos para la preparación nacional: “Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física”.

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