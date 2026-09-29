Estados Unidos remontó ante Chile para su segunda victoria de la fecha FIFA

La selección de Estados Unidos venció 4-2 a Chile en un partido amistoso disputado en Saint Louis, y en el que llegó perdiendo al comienzo del segundo tiempo.

El equipo de Mauricio Pochettino logró recuperarse después de verse abajo en el marcador durante el segundo tiempo y sumó otro resultado positivo dentro de una Fecha FIFA que todavía tendrá más actividad.

Después de una goleada ante Perú, Estados Unidos regresó a una ciudad que se convirtió en una fortaleza para ellos. Solamente cuatro partidos le bastaron para hacerse invencibles, pero hoy tenían otro desafío en dicho inmueble.

Chile, que cayó en Canadá en su primer partido, llegó como víctima, pero con hambre de más. Con la intención de romper esa muralla inquebrantable. Pochettino decidió darle minutos a otros. 10 cambios con respecto al duelo del sábado ante Perú.

Primer tiempo con mucha paridad

Chile comenzó con mayor presencia ofensiva y puso a prueba desde temprano a la defensa estadounidense. Darío Osorio avisó con disparos desde fuera del área, mientras Ben Brereton estrelló un remate en el travesaño al minuto 34 y, apenas un minuto después, Osorio mandó otro intento al poste. La Roja estuvo cerca de abrir el marcador, pero no logró aprovechar ese tramo de presión.

Cuando Chile parecía más cerca del gol, Estados Unidos respondió. Al minuto 37, Sergiño Dest encontró espacio para asistir a Sebastian Berhalter, quien definió con la derecha desde el centro del área y colocó el 1-0. El tanto cambió el desarrollo de los últimos minutos de la primera parte y obligó al conjunto sudamericano a adelantar líneas.

La reacción chilena llegó antes del descanso. En el tiempo añadido, Diego Ulloa apareció dentro del área después de un tiro de esquina y consiguió el empate 1-1 con un remate cercano. La anotación permitió a Chile marcharse al vestidor con igualdad después de una primera mitad en la que había generado varias ocasiones frente al arco estadounidense.

Estados Unidos con la voltereta en la segunda parte

El segundo tiempo comenzó con otro golpe de la Roja. Apenas al minuto 49, Maximiliano Gutiérrez tomó el balón fuera del área y sacó un disparo de derecha que terminó en la portería para poner el 2-1. Chile pasó de perseguir el marcador a tomar ventaja en cuestión de minutos, pero su festejo duró poco.

Estados Unidos respondió casi de inmediato. Al 51, Giovanni Reyna envió un centro al área y Julian Hall ganó por arriba para marcar de cabeza el 2-2. El tanto devolvió el impulso al conjunto local y abrió un nuevo partido, con ambos equipos buscando el tercer gol.

Pochettino comenzó entonces a mover el banquillo y realizó varias modificaciones entre los minutos 62 y 63. Tyler Adams, Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty y Malik Tillman ingresaron para refrescar al equipo, mientras Chile también hizo ajustes con Paulo Díaz, Francisco Salinas y Leandro Hernández.

La diferencia llegó al minuto 72. Estados Unidos consiguió un tiro de esquina y Sebastian Berhalter mandó el servicio al área, donde Chris Richards se elevó para conectar de cabeza y firmar el 3-2. El defensor aprovechó una de sus primeras intervenciones tras ingresar como cambio y terminó por marcar el gol que definió el encuentro.

Chile buscó el empate hasta el cierre, pero el golpe definitivo llegó en el tiempo añadido. Al 90+3’, Mathis Albert apareció dentro del área para empujar con la derecha un pase de cabeza de Auston Trusty tras el cobro de una falta y establecer el 4-2 definitivo. La anotación sentenció una noche de remontada para Estados Unidos, que todavía tendrá dos compromisos más en esta Fecha FIFA: el sábado frente a México y el martes contra Canadá.

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