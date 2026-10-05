Brasileño es arrestado en Miami tras hacerse pasar por agente de ICE ante votantes

La aparición de un hombre vestido como supuesto agente de ICE generó temor entre brasileños que acudieron a votar en Miami-Dade durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en un episodio que las autoridades consideran que pudo haber buscado disuadir a electores de participar en los comicios.

El incidente ocurrió el domingo en el campus Kendall de Miami Dade College, uno de los lugares habilitados para la votación de brasileños residentes en el extranjero. Allí, agentes del condado detectaron a un hombre que portaba prendas con las siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que se acercaba a las personas que esperaban para votar.

Las autoridades identificaron al hombre como Danilo Alves Silva, un brasileño de 46 años. Según el reporte policial, no pertenecía a ICE ni era funcionario federal.

El documento señala que varios votantes mostraron temor ante la posibilidad de que un agente migratorio estuviera interfiriendo en el proceso electoral y pudiera detener o deportar a alguno de los presentes.

Para los investigadores, la situación tenía un componente especialmente sensible porque la votación correspondía a ciudadanos brasileños que se encontraban fuera de su país y muchos de ellos no eran ciudadanos estadounidenses.

La Policía intervino ante la tensión entre los votantes

Silva llevaba una chaqueta y una gorra azules identificadas con ICE, además de gafas de sol, mascarilla, pantalones azules y botas de apariencia táctica. De acuerdo con el informe, se desplazaba entre dos puntos de votación y establecía contacto con distintas personas.

La situación provocó que algunos asistentes lo confrontaran por su vestimenta y por el temor que estaba generando. Detectives que se encontraban en el lugar intervinieron para evitar que el enfrentamiento aumentara.

Cuando los agentes le preguntaron si pertenecía al Gobierno federal, Silva respondió que no. Posteriormente fue detenido y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La situación no terminó con su detención. Según el reporte policial, Silva se habría mostrado agresivo con uno de los detectives y lo habría amenazado después de ser intervenido.

El brasileño enfrenta cinco cargos, entre ellos intimidación o supresión de votantes, uso ilegal de una insignia policial, conspiración para cometer soborno, amenazas contra un funcionario público y conducta desordenada.

Estado clave para la comunidad brasileña

El episodio tuvo lugar en Florida, el estado con la mayor concentración de brasileños residentes en Estados Unidos. La comunidad brasileña del estado representa cerca de una cuarta parte de los aproximadamente 725,000 brasileños que viven en el país, según el análisis citado en la información proporcionada.

El caso se produjo además mientras los brasileños residentes en Estados Unidos participaban en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Con el 100% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios emitidos por brasileños en el país, frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta.

Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse el 25 de octubre, cuando los electores brasileños decidirán quién ocupará la Presidencia durante el próximo mandato.

Con información de EFE.

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