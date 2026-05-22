Tribunal de EE.UU. anula caso de tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó este viernes el caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación errónea se convirtió en uno de los casos más controversiales de la política migratoria del presidente Donald Trump.

La jueza de distrito Waverly Crenshaw, en Nashville, concluyó que el proceso judicial estuvo marcado por un posible “enjuiciamiento selectivo o vengativo” y concedió la solicitud de la defensa para cerrar el caso, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Abrego había denunciado que los cargos penales fueron impulsados como represalia luego de que lograra impugnar judicialmente su deportación a El Salvador. Según el fallo citado por AP, la magistrada señaló que, de no haber prosperado la demanda presentada por el salvadoreño contra su expulsión, “el gobierno no habría iniciado este proceso judicial”.

La jueza también rechazó los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de “nuevas pruebas” en contra del migrante.

El caso se convirtió en un problema político para la administración Trump después de que tribunales estadounidenses ordenaran el retorno de Ábrego al país, al considerar que su deportación había violado una orden judicial de inmigración emitida en 2019.

Esa decisión judicial le otorgaba protección contra la deportación hacia El Salvador, tras determinarse que corría riesgo por amenazas de pandillas dirigidas contra su familia.

Crenshaw, indicó AP, ya había advertido que existían indicios de que el proceso “podría ser vengativo”.

En particular, expresó preocupación por declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump, entre ellas comentarios del entonces subprocurador general Todd Blanche, que parecían vincular la acusación penal con la victoria judicial de Ábrego García en su caso migratorio.

El salvadoreño enfrentaba cargos de tráfico de personas y conspiración para cometer ese delito. Los fiscales sostenían que había recibido dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas en condición migratoria irregular.

La acusación se originó tras una parada de tránsito ocurrida en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Imágenes de la cámara corporal de la Patrulla de Carreteras muestran que en el vehículo viajaban nueve pasajeros y que los agentes sospecharon de posible contrabando de personas.

Sin embargo, finalmente permitieron que Ábrego continuara su trayecto con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional declaró posteriormente que la investigación sobre aquel incidente no comenzó sino hasta después de que la Corte Suprema ordenara en abril de 2025 que el gobierno trabajara para traer de regreso a Ábrego García desde El Salvador.

El migrante vive desde hace años en Maryland y está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo. Aunque ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, la orden migratoria de 2019 le permitía permanecer y trabajar legalmente bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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