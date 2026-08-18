Justicia estadounidense apela para reabrir cargos criminales contra Kilmar Ábrego García

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un tribunal federal de apelaciones que restablezca los cargos penales en contra de Kilmar Abrego García, un hombre proveniente de El Salvador deportado injustamente por el gobierno republicano del presidente Donald Trump en 2025, revocando una orden de un tribunal inferior que consideró que los mencionados cargos tienen un carácter vengativo.

En el mes de mayo, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación penal contra Abrego García, quien había sido acusado por fiscales federales de traficar inmigrantes de forma ilícita a EE.UU. El magistrado determinó que el DOJ procesó a Abrego García en represalia por sus esfuerzos para impugnar su injusta deportación a El Salvador el año en que llegó Trump a la Casa Blanca.

En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, el DOJ rechazó que la acusación fuese vengativa, alegando que tenía “múltiples fundamentos legítimos para procesar” a Abrego García.

“La decisión de solicitar una acusación formal contra Abrego García por tráfico de personas fue tomada por fiscales de carrera basándose en las pruebas, la ley y su firme convicción de que existen pruebas más allá de toda duda razonable de que Abrego García cometió los delitos imputados”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.

Asimismo, el DOJ alegó que la orden judicial de mayo “marca una expansión drástica del poder de los tribunales para desestimar cargos penales graves basándose en evaluaciones subjetivas de las motivaciones del fiscal”.

En comunicado, la defensa de Abrego García tildó el comunicado de prensa del DOJ de “completamente erróneo”, asegurando que “la acusación y el procesamiento de Abrego García fueron, de hecho, vengativos; las pruebas presentadas ante el tribunal de distrito lo demostraron; y la evidencia fue clara a pesar de la negativa del Departamento de Justicia a llamar a declarar bajo juramento a los verdaderos responsables de la toma de decisiones, incluido el fiscal general [Todd] Blanche”.

“Este caso se inició con ánimo de venganza y siguiendo instrucciones de la Casa Blanca después de que nuestro cliente ganara con éxito su caso ante la Corte Suprema”, agregaron los abogados.

Abrego García fue acusado el año pasado de dos cargos de tráfico de personas, derivados de una parada de tránsito en noviembre de 2022 en Tennessee, donde la Patrulla de Carreteras del estado lo detuvo y descubrió que había varias personas en su automóvil. Se declaró inocente.

Asimismo, el salvadoreño estuvo implicado en un caso judicial aparte en Maryland vinculado con los esfuerzos de Trump para deportarlo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró que busca deportarlo a Liberia, un país africano, pero un juez federal ha bloqueado esa medida por ahora.

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