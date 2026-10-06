Novak Djokovic conquista en China su título 102 a los 39 años

Novak Djokovic tiene dos marcas que le gustaría acometer antes de colgar la raqueta: alcanzar los 25 títulos del Grand Slam y superar los 109 torneos ganados por Jimmy Connors en la Era Open.

Los 102 que ya suma el serbio, tras ganar por séptima vez en Pekín, le sitúan a uno de Roger Federer. Nole estrena su palmarés en la presente temporada en su evento fetiche y ya van 21 seguidas ganando. Ha decantado a su favor los 34 partidos disputados en el China Open. Él sí que es la Gran Muralla China para los demás.

Es el primer jugador que se corona por encima por encima de los 39 años desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 cuando se adjudicó el triunfo en Hong Kong.

Djokovic no derrotaba a tres top10 en el mismo evento desde las ATP Finals de Turín, en 2023. Alex de Miñaur se retiró lesionado a la altura del muslo de la pierna izquierda tras el primer juego del segundo set. El marcador murió con un 7-6(3) y 0-1.

Superando las expectativas en el año

Novak Djokovic habló durante la entrega de premios del ATP 500 de Beijing, donde levantó su séptimo trofeo, nada menos. “Han pasado once años desde la última vez que jugué aquí. Sinceramente, siempre tengo grandes expectativas sobre mí mismo y, obviamente, siempre me imagino con el trofeo, especialmente aquí en Pekín, un lugar donde nunca he perdido”, recordó.

“Pero también era muy consciente de que la realidad hoy es un poco diferente, once años después. Este año ha sido un gran desafío para mí, con muchos altibajos, problemas físicos y de salud… Simplemente intentaba recuperar las buenas sensaciones en la cancha”, continuó.

“Sé perfectamente que cuando me siento bien y le pego a la pelota con precisión, puedo competir al más alto nivel, y esta semana fue una clara prueba de ello. Sinceramente, estoy muy orgulloso”, declaró el serbio, de regreso en el Top 10.

“Quiero agradecer a mi equipo la increíble paciencia que me han demostrado, especialmente, y también su apoyo. Saben todo lo que hemos pasado en los últimos años, y en particular este año. Este título significa mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros; estoy muy feliz por ello”, cerró Nole.

Exclusivo grupo a los 39 años

Gracias a los éxitos ante Nuno Borges (51°), Bu Yunchaokete (93°), Alexander Zverev (2°), Daniil Medvedev (6°) y Alex de Miñaur (9°), el nacido en Belgrado extendió su 100% de efectividad en el torneo chino, traducida en las consagraciones de 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y ahora 2026, para convertirse en el tercer tenista en ganar un torneo con 39 o más años durante la Era Abierta, emulando al estadounidense Richard Pancho Gonzales y al australiano Ken Rosewall.

? 7 títulos en #Beijing. 102 en su carrera.



Simplemente Novak Djokovic. ?



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En consecuencia, el ex número 1 del ranking mundial ATP, quien recuperó su lugar de privilegio en el Top 10 al superar a Frances Tiafoe y Arthur Fils, dejó atrás las decepciones en el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open, entre otras, para imitar al norteamericano y al oceánico, los cuales lo lograron en nueve oportunidades entre 1968 y 1972, y en seis ocasiones entre 1975 y 1977, respectivamente.

Por otro lado, el medallista dorado en los Juegos Olímpicos de París 2024 se transformó en el primer jugador de la historia en alzar al menos un trofeo durante 21 temporadas consecutivas, gracias a la regularidad exhibida entre 2006 y 2026 en el circuito masculino, destacándose los 11 títulos de 2015, para tomar más ventaja del español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer, coronados en 19 y 15 calendarios al hilo, correlativamente.

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