Novak Djokovic planea retirarse del tenis tras disputar los JJOO de Los Ángeles 2028

El tenista serbio, Novak Djokovic sigue los pasos de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal y de la mano de Amazon Prime estrena este próximo jueves 20 de agosto su documental, ‘Wolf in Winter’.

Djokovic repasa una trayectoria todavía inacabada, pero ya histórica, con 24 títulos de Grand Slam, más de 1,100 victorias individuales, una medalla de oro olímpica y un récord de 428 semanas como número 1 del mundo. Un legado que le sitúa, por números, como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Nole confiesa en una entrevista concedida a ‘SPORT’ que su intención es la de retirarse una vez terminen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, dentro de dos veranos. “Lo he dicho varias veces en los últimos años: que me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Creo que puedo conseguirlo. Ya veremos. Hoy en día no juego ni compito en tantos torneos, ni mucho menos tantos como durante los últimos veinte años. Y he elegido hacerlo así porque también quiero pasar más tiempo con mi familia”.

??????????? ????? | Novak Djokovic: "Espero llegar a Los Ángeles 2028 y terminar mi carrera de esa manera"



?? Albert Briva pic.twitter.com/o8unistNyk — Diario SPORT (@sport) August 17, 2026

Constancia y disciplina para mantenerse

Sobre los motivos por los que sigue compitiendo al máximo nivel, Djokovic habla de la importancia de “ser constante y disciplinado”: “No solo con las rutinas que me ayudan a estar mejor preparado como tenista y a rendir mejor en la pista, sino también con aquellas que me permiten sentirme más saludable como persona. Me gusta mucho todo lo relacionado con el bienestar y llevar un estilo de vida saludable”.

Sobre el episodio vivido en la final de los Juegos Olímpicos de 2024 ante Carlos Alcaraz, valora de forma especialmente positiva este partido en la Philippe Chatrier: “París fue realmente un logro y una experiencia increíble para mí, probablemente el momento más importante de mi vida y de mi carrera. Sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que llego (…) Fue realmente maravilloso, algo muy especial para mí y para mi familia. Poder tener allí también a mi mujer y a mis hijos para vivir ese momento y celebrarlo juntos, y al día siguiente volver a mi país con la bandera de Serbia sobre mis hombros… Fue inolvidable”, reconoce.

Y sobre los motivos por los que eligió este título para su documental, Djokovic finaliza: “En las circunstancias más difíciles, cuando sientes que todo está en tu contra y que no vas a ser capaz de conseguirlo, de alguna manera encuentras esa fuerza interior y esa confianza que te permiten salir adelante en los momentos más complicados”.

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