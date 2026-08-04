Novak Djokovic lanzó propuesta que revolucionaría el tenis para siempre

Lejos de ser conservador, Novak Djokovic volvió a hablar sobre los formatos de los partidos de tenis. Y sigue planteando cambios. Ahora propone una reforma radical del sistema de puntuación: sets a cuatro juegos, sin ventaja y partidos de dos horas.

Consultado por Nick Coutracos en un podcast, el serbio participó en un ejercicio delicado al responder a una pregunta deliberadamente provocativa: “¿Cuál es su opinión sobre el tenis que defendería a toda costa, independientemente de las críticas?”.

El serbio no dudó en proponer una importante evolución en el formato del partido. “Debemos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro. Y también eliminaría las ventajas. En sets al mejor de cinco, esto mantendría los partidos en una duración aproximada de dos horas. Sería mejor para todos”.

Insiste con su propuesta

Cabe recordar que hace poco más de un mes, el hombre récord del circuito ATP ya había tocado el tema: ¿Cómo hacemos para atraer a las nuevas generaciones? Quizá vean los Grand Slams, pero poco más. No van a sentarse cuatro o cinco horas al día a ver tenis. Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado”, decía Djokovic.

Y cerraba: “Habría que cambiar el formato de los circuitos, con partidos más cortos y dinámicos, algo más atractivo y de menor duración. Sobre los partidos al mejor de cinco sets tengo mi propia opinión. Pero deberíamos experimentar con nuevos formatos. Es necesario”.

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