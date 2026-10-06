Nueva York intervendrá con ayudas locales tras el recorte de subsidios de vivienda de Trump

Alrededor de 6,300 hogares de la Gran Manzana podrían tener una oportunidad de reemplazar sus vales federales de vivienda y permanecer en sus apartamentos actuales, luego de que la decisión anterior del presidente Donald Trump de dejar expirar su ayuda causara confusión y temor entre los inquilinos y propietarios.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publicó nuevas directrices en las que da a conocer a las agencias de vivienda que cambiarán los vales que estén a punto de vencerse por un programa de ayuda a largo plazo.

La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, señaló en un comunicado que ayudó a conseguir fondos para el nuevo plan e indicó que las directrices significan que las agencias de vivienda, los inquilinos y los dueños pueden “cerrar finalmente este capítulo” de confusión.

No obstante, algunos inquilinos, propietarios y defensores de la vivienda aseguran que seguirán siendo cautelosos ante el resultado final hasta que se implemente la nueva ayuda.

La medida podría marcar el final de una larga saga de incertidumbre que empezó hace casi dos años, cuando el HUD anunció que un programa de la era del expresidente Joe Biden que ofrecía asistencia para el alquiler a decenas de miles de estadounidenses en la pandemia de la COVID-19 estaba a punto de quedarse sin fondos, casi cinco años antes de lo esperado.

Asimismo, el Congreso estableció el programa de Vales de Vivienda de Emergencia en 2021 para ayudar a las familias y personas más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.

La Gran Manzana recibió la mayor cantidad de nuevos vales en toda la nación, y los legisladores esperaban que el programa de $5,000 millones de dólares cubriera los pagos de alquiler al menos hasta 2030.

Sin embargo, en marzo de 2025 el HUD anunció que el fondo estaba casi sin efectivo y que no tenía previsto sustituir los cales que estaban por caducar. Este repentino anuncio causó que las agencias de vivienda en la ciudad de Nueva York y en otras partes del país tuvieran problemas para hallar ayuda alternativa para los inquilinos que no podrían pagar su alquiler mensual sin la ayuda del gobierno.

En enero, un proyecto de ley de asignaciones bipartidistas del Congreso trató de obligar al HUD a emitir vales de reemplazo, pero los funcionarios del gobierno republicano dijeron que el texto no les señalaba claramente cómo deberían hacerlo.

Otro proyecto de ley del Congreso del mes pasado incluía instrucciones más específicas. El HUD emitió nuevas directrices dando a conocer que las agencias de vivienda sustituirán los “Vales de Vivienda de Emergencia” que están por expirar con un programa de ayuda a largo plazo llamado Vales de Protección para Inquilinos.

Matt Rauschenbach, vocero del Ayuntamiento, determinó que las instrucciones del HUD para la ayuda de reemplazo son una “buena noticia” después de meses de incertidumbre.

“El aviso proporciona una guía importante que hemos estado esperando durante muchos meses, mientras la ciudad intenta garantizar la estabilidad de la vivienda para los miles de hogares con subsidios de vivienda en la ciudad de Nueva York”, explicó en un comunicado escrito.

Las medidas del HUD señalan que el programa de ayuda de sustitución iniciará en diciembre, una vez que se agoten los fondos del programa de vales de vivienda de emergencia. No obstante, todavía no está claro cuánto dinero recibirá la ciudad de la asignación nacional de $606.6 millones de dólares destinada por el Congreso.

El HUD expresó que proporcionaría nuevos vales “para todas las familias con contratos de arrendamiento en el programa de Vales de Vivienda de Emergencia a partir del 30 de septiembre de 2026”. La guía firmada por el Secretario de Asistencia del HUD, Benjamin Hobbs, establece que el HUD calculará los fondos para las agencias de vivienda locales en función de los alquileres promedio de los beneficiarios de sus Vales de Vivienda de Emergencia.

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