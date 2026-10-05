Apartamentos desde $950 al mes en Brooklyn: abren nueva lotería y estos son los ingresos permitidos

La nueva convocatoria de NYC Housing Connect ofrece apartamentos de estudio, uno y dos dormitorios en Gowanus. Los alquileres comienzan en $950 mensuales y hay tiempo para presentar la solicitud hasta el 26 de octubre.

Conseguir un apartamento por menos de $1,000 al mes en Brooklyn es cada vez más difícil, pero una nueva lotería de vivienda asequible abrió una oportunidad para hogares que cumplen determinados requisitos de ingresos.

La convocatoria corresponde a The Cornice, un nuevo edificio ubicado en 224 3rd Avenue, en Gowanus, y ofrece 20 apartamentos asequibles a través del programa NYC Housing Connect.

Los alquileres comienzan en $950 al mes para un estudio, mientras que algunas unidades de un dormitorio cuestan desde $967 y las de dos dormitorios desde $1,069 mensuales, según la información de la convocatoria.

No todos pueden acceder a esos precios. Las viviendas están distribuidas entre distintos niveles del Ingreso Medio del Área (AMI) y cada apartamento tiene límites mínimos y máximos de ingresos según la cantidad de integrantes del hogar.

¿Quiénes pueden aplicar a los apartamentos desde $950 en Brooklyn?

Las unidades más económicas están reservadas para hogares que se encuentran en el 40% del AMI. En ese grupo, los alquileres comienzan en:

Estudio: $950 al mes.

$950 al mes. 1 dormitorio: $967 al mes.

$967 al mes. 2 dormitorios: $1,069 al mes.

Para estas viviendas, los ingresos elegibles comienzan en aproximadamente $39,018 al año, aunque el límite exacto depende del tamaño de la familia y de la unidad solicitada.

La lotería también incluye apartamentos destinados a hogares ubicados en otros niveles de AMI, por lo que personas con ingresos considerablemente más altos también pueden ser elegibles.

En el conjunto de la convocatoria, los hogares admitidos pueden tener ingresos anuales desde $39,018 hasta $219,840, dependiendo de la cantidad de integrantes, el apartamento y el nivel de AMI correspondiente.

Esto significa que superar el ingreso necesario para las unidades de $950 no necesariamente deja a una persona fuera de la lotería: podría calificar para otra de las categorías disponibles.

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La lotería incluye viviendas para distintos niveles de ingresos

Los 20 apartamentos disponibles mediante Housing Connect están distribuidos entre hogares correspondientes al 40%, 60% y 120% del AMI. Este punto es importante porque el precio anunciado de $950 representa el alquiler inicial de las unidades más económicas, pero no el precio de todos los apartamentos incluidos en la convocatoria.

NYC Housing Connect utiliza el AMI para determinar quién puede acceder a cada vivienda asequible. Los límites cambian según el ingreso total del hogar y la cantidad de personas que vivirán en el apartamento. Por ejemplo, una persona que vive sola debe cumplir parámetros diferentes a los de una pareja o una familia con hijos.

Antes de presentar la solicitud, los interesados deben comparar sus ingresos brutos anuales con la tabla correspondiente a la unidad que desean solicitar.

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Cómo son los apartamentos de The Cornice

The Cornice está ubicado en 224 3rd Avenue, en el vecindario de Gowanus, Brooklyn. El desarrollo cuenta con apartamentos de distintos tamaños y una serie de servicios para los residentes.

Entre las comodidades anunciadas se encuentran gimnasio, terraza en la azotea, centro de negocios, sala multimedia, almacenamiento para bicicletas y áreas comunes. El edificio también admite mascotas, aunque algunos servicios o instalaciones pueden tener cargos adicionales.

La ubicación suma otro atractivo. Gowanus se encuentra entre Park Slope y Carroll Gardens y ha atravesado en los últimos años un importante proceso de construcción de viviendas, incluyendo desarrollos sujetos a los programas de vivienda asequible de Nueva York.

Hasta cuándo se puede solicitar una vivienda

La fecha límite para participar de esta lotería es el 26 de octubre de 2026. Las solicitudes se realizan mediante NYC Housing Connect, la plataforma oficial que centraliza las loterías de viviendas asequibles de la ciudad de Nueva York.

No existe ninguna ventaja por enviar la solicitud el primer día en lugar del último, siempre que se complete dentro del plazo establecido.

Además, participar en una lotería de Housing Connect es gratuito. Los solicitantes deben desconfiar de cualquier persona o sitio que solicite dinero a cambio de garantizar una vivienda o mejorar las posibilidades de ser seleccionado.

Cómo aplicar a la lotería de vivienda de Brooklyn

Quienes estén interesados deben ingresar a NYC Housing Connect, crear una cuenta o actualizar su perfil y buscar la convocatoria correspondiente a The Cornice, 224 3rd Avenue.

Es importante que la información del perfil esté actualizada, especialmente los ingresos de todos los integrantes del hogar. El sistema utiliza esos datos para determinar para qué unidades podría calificar cada solicitante.

Ser seleccionado inicialmente tampoco significa que el apartamento haya sido adjudicado de manera automática. Durante el proceso, Housing Connect puede solicitar documentación para verificar ingresos, identidad, composición del hogar y otros requisitos de elegibilidad.

La recomendación es conservar recibos de sueldo, declaraciones de impuestos y otros comprobantes económicos que puedan ser requeridos si la solicitud avanza.

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¿Qué pasa después de presentar la solicitud?

Una vez cerrada la convocatoria, las solicitudes reciben un número de registro o log number, que determina el orden en el que serán revisadas. El proceso puede demorar varios meses y ser contactado no garantiza que finalmente se obtenga el apartamento.

Los solicitantes deben responder dentro de los plazos establecidos cuando Housing Connect o el agente encargado del edificio soliciten documentación adicional. También es importante mantener actualizados el correo electrónico, teléfono, dirección e ingresos en el perfil.

Para quienes cumplen los requisitos, esta nueva convocatoria abre una posibilidad poco habitual en Brooklyn: competir por un apartamento cuyo alquiler comienza por debajo de los $1,000 mensuales, en un mercado donde los precios privados son considerablemente superiores.

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