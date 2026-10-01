12 distritos de NYC tendrán vía rápida para vivienda asequible

La administración del alcalde Zohran Mamdani ya puso nombre y geografía a una pieza central de su estrategia de vivienda. 12 distritos comunitarios de Nueva York fueron seleccionados para formar parte del “Affordable Housing Fast Track”, un mecanismo que comenzará a operar el 1 de enero de 2027 y que busca reducir el tiempo necesario para aprobar determinados proyectos de vivienda asequible.

La medida llega después de que los votantes de la ciudad aprobaron en noviembre de 2025 cambios a la Carta de la Ciudad para modificar el proceso de uso de suelo. Según las reglas adoptadas por el Departamento de Planificación Urbana (DCP), el nuevo sistema se aplicará cada 5 años a los 12 distritos con la menor tasa de desarrollo de vivienda asequible. La tasa se calcula comparando las nuevas unidades asequibles con el número total de viviendas existentes al inicio de cada ciclo.

Los 12 distritos abarcan barrios conocidos de Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. En Brooklyn están el CD 10, que incluye Bay Ridge y Dyker Heights; el CD 12, con Borough Park y Kensington; y el CD 18, correspondiente a Canarsie y Flatlands.

En Manhattan fueron seleccionados el CD 7, que comprende el Upper West Side, y el CD 8, donde se encuentran el Upper East Side y Roosevelt Island. En Queens aparecen el CD 4, con Corona y Elmhurst; el CD 5, que incluye Ridgewood, Maspeth y Middle Village; el CD 10, con South Ozone Park y Howard Beach; el CD 11, que abarca Auburndale, Bayside y Douglaston; y el CD 13, con Queens Village, Bellerose y Rosedale.

Staten Island completa la lista con el CD 2, identificado como Mid-Island, y el CD 3, correspondiente a South Shore.

El dato que explica la selección es especialmente llamativo. Los 12 distritos representan cerca de una quinta parte de los 59 distritos comunitarios de la ciudad, pero entre todos produjeron apenas 883 de las 63,870 nuevas viviendas asequibles registradas durante los últimos 5 años, equivalentes al 1.1% del total municipal. 4 de los distritos con menor producción construyeron menos de 10 unidades asequibles en ese periodo.

¿Qué cambia desde enero de 2027?

El Fast Track no elimina la revisión pública. Para los proyectos elegibles, sustituirá el proceso tradicional de revisión uniforme de uso de suelo, conocido como ULURP, por una ruta abreviada. La revisión incluirá 60 días combinados para las juntas comunitarias y el presidente del condado, seguidos por la evaluación de la Comisión de Planificación Urbana. En proyectos que requieran una revisión ambiental más extensa, ese último tramo puede extenderse de 30 a 45 días.

Tampoco desaparecen las exigencias ambientales ni las protecciones para edificios y lugares considerados hitos históricos. La nueva vía está diseñada para recortar tiempos administrativos, no para suprimir esas salvaguardas.

Para el gobierno de Mamdani, la lógica es modificar el mapa de dónde se construye vivienda asequible. La administración sostiene que, durante años, la producción se concentró en un número limitado de comunidades, mientras otros vecindarios aportaron poco o nada. El nuevo mecanismo busca que los proyectos que cumplan los requisitos puedan avanzar con mayor rapidez precisamente en las zonas que registraron las tasas más bajas.

La metodología también tendrá fecha de caducidad. Los 12 distritos no quedarán congelados en la lista: DCP volverá a calcular las tasas cada 5 años y publicará una nueva selección en octubre de 2031. El periodo utilizado para esta primera medición abarca del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2026.

El Fast Track forma parte de Block by Block, el plan de vivienda de la administración que contempla crear 200,000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200,000 durante la próxima década, con una inversión de capital de $22,000 millones de dólares en 5 años. En paralelo, la ciudad avanza con otras herramientas de uso de suelo y proyectos sobre terrenos públicos.

Ahora, el siguiente paso será comprobar cómo se traduce la vía rápida en proyectos concretos. DCP anunció una sesión informativa virtual para el 3 de diciembre, destinada a explicar el funcionamiento del programa y responder preguntas de los neoyorquinos.

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