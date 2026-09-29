Nueva Jersey envía pagos ANCHOR de $1,500; aún puedes solicitarlos

Nueva Jersey ya comenzó a enviar los pagos a sus beneficiarios del programa ANCHOR y para algunos residentes todavía es momento de solicitar el beneficio de hasta $1,500. El programa está dirigido a propietarios elegibles con ingresos de hasta $150,000, así como un apoyo de hasta $700 para algunos inquilinos de 65 años o más.

Los pagos se distribuyen de manera progresiva y normalmente llegan dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.

El plazo para presentar una solicitud vence el 2 de noviembre de 2026. La mayoría de los propietarios menores de 65 años y de los inquilinos elegibles fueron incluidos automáticamente en el proceso, pero quienes no recibieron una carta de confirmación pueden presentar su solicitud directamente. Así como los propietarios de 65 años o más que reciben ciertos beneficios por discapacidad, presentando el formulario PAS-1 para solicitar ANCHOR.

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Si todavía no sabes el estatus de tu solicitud, puedes consultarlo en el portal oficial de Nueva Jersey: propertytaxrelief.nj.gov. El estado señala que los pagos se realizan de forma progresiva dentro de los 90 días posteriores a presentar la solicitud.

Pagos ANCHOR llegan por etapas

La División de Impuestos de Nueva Jersey comenzó a emitir los pagos correspondientes al año fiscal 2025 el 15 de septiembre. Los primeros pagos incluyeron depósitos directos y cheques para beneficiarios de 65 años o más.

Las personas menores de 65 años que quedaron inscritas automáticamente comenzarían a recibir sus pagos alrededor del 15 de octubre, según explicó Marita Sciarrotta, directora de la División de Impuestos de Nueva Jersey.

“Pueden comenzar a ver los pagos en su buzón o en sus cuentas corrientes o de ahorro a mediados de septiembre”, indicó Sciarrotta sobre los beneficiarios mayores. Agregó que los pagos para menores de 65 años comenzarán a emitirse “alrededor del 15 de octubre”.

El estado envió más de un millón de cartas de confirmación, incluidas más de 537,000 para propietarios y 549,000 para inquilinos. Durante el ciclo anterior, Nueva Jersey distribuyó más de $2,000 millones a 1.8 millones de residentes.

Propietarios en NJ reciben hasta $1,500 e inquilinos hasta $700

El monto depende del ingreso bruto reportado en la línea 29 de la declaración estatal NJ-1040 de 2025. Para los propietarios, la edad ya no modifica el beneficio básico de ANCHOR.

Los pagos quedan distribuidos así:

Propietarios con ingresos de hasta $150,000: $1,500

$1,500 Propietarios con ingresos de $150,001 a $250,000: $1,000

$1,000 Inquilinos menores de 65 años con ingresos de hasta $150,000: $450

$450 Inquilinos de 65 años o más con ingresos de hasta $150,000: $700

El bono adicional de $250 que recibieron anteriormente algunos propietarios mayores fue eliminado con la entrada en vigor del programa Stay NJ. Los inquilinos de 65 años o más sí conservan un aumento de $250 dentro de ANCHOR.

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La vivienda debe ser principal

Para recibir este beneficio, debes ser residente de Nueva Jersey y ocupar la propiedad como vivienda principal el 1 de octubre de 2025. Las casas de vacaciones, segundas residencias y propiedades alquiladas a terceros no generan el beneficio.

Los propietarios debieron reportar un ingreso bruto estatal máximo de $250,000 durante 2025. Para los inquilinos, el límite es de $150,000 y su nombre debe aparecer en el contrato de arrendamiento.

La vivienda también debe estar sujeta a impuestos locales sobre la propiedad. Por ello, algunos alojamientos públicos, universitarios, religiosos o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro pueden quedar excluidos si están exentos de esos impuestos.

“ANCHOR busca brindar un poco más de asequibilidad a los ciudadanos de Nueva Jersey que alquilan o son propietarios. Nuestros impuestos a la propiedad son muy altos”, explicó Sciarrotta.

¿Quién debe presentar una solicitud de ANCHOR?

El estado presentó solicitudes automáticas para la mayoría de los propietarios elegibles menores de 65 años que no cobran beneficios por discapacidad del Seguro Social o del sistema de jubilación ferroviaria, así como para la mayoría de los inquilinos.

Si recibiste una carta de confirmación y los datos eran correctos, no necesitas presentar otra solicitud. El estado utilizará la información bancaria del ciclo anterior cuando el último pago se haya realizado mediante depósito directo.

Los propietarios de 65 años o más y determinados beneficiarios por discapacidad deben presentar el formulario combinado PAS-1, incluso si no califican para Senior Freeze o Stay NJ. Quienes solicitan ANCHOR por primera vez y no pertenecen a esos grupos deben usar el formulario ANC-1.

Solicita antes de la fecha de vencimiento

La solicitud debe presentarse por internet o enviarse por correo antes del 2 de noviembre de 2026. Las solicitudes electrónicas cierran a las 11:59 p.m.; las enviadas por correo serán aceptadas si llevan matasellos de esa fecha.

Si presentas el trámite en línea, puedes elegir depósito directo o cheque. Las solicitudes en papel solamente cuentan con pago con cheque, lo cual puede retrasar la disponibilidad del dinero.

El plazo para modificar la información de una carta de confirmación venció el 15 de septiembre. Si detectaste tarde un error de dirección, ingreso o cuenta bancaria, llama a la línea de alivio del impuesto a la propiedad al 1-888-238-1233 antes de enviar otra solicitud.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa ANCHOR en NJ

¿Cuándo vence el plazo para solicitar ANCHOR?

La fecha límite es el 2 de noviembre de 2026. Puedes presentar la solicitud por internet o enviar el formulario correspondiente por correo.

¿Cuánto reciben los propietarios del programa ANCHOR en NJ?

Los propietarios con ingresos de hasta $150,000 reciben $1,500. El beneficio baja a $1,000 para quienes ganaron entre $150,001 y $250,000.

¿Cuánto reciben los inquilinos del programa ANCHOR?

Los inquilinos elegibles menores de 65 años reciben $450. El pago aumenta a $700 si tenían 65 años o más al finalizar 2025.

¿Necesitas solicitar ANCHOR si recibiste una carta?

No, si la carta confirma que el estado presentó tu solicitud automáticamente y toda la información es correcta. Si no recibiste la notificación, revisa tu elegibilidad y presenta el formulario adecuado.

¿Cuánto tarda en llegar el pago del programa ANCHOR?

La División de Impuestos indica que los beneficios se distribuyen de manera progresiva, generalmente dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la solicitud.

Conclusión

Los pagos del programa ANCHOR seguirán llegando durante el otoño para los residentes de Nueva Jersey, pero la inscripción automática no protege a todos los hogares elegibles. Si dejas que siga pasando el tiempo, un error, un documento faltante o formulario equivocado podría retrasar tu pago de hasta $1,500 durante varios meses.

La prioridad ahora es confirmar si el estado ya registró tu solicitud. Si no aparece, todavía tienes tiempo para actuar, pero el plazo termina el 2 de noviembre.

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