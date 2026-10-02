Aranceles podrían encarecer en $1,000 millones los nuevos trenes y autobuses de Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) advirtió que los aranceles federales podrían añadir al menos $1,000 millones al costo de nuevos trenes y autobuses de Nueva York hacia el final de la década. Este sobrecosto podría retrasar o reducir inversiones destinadas a mejorar la confiabilidad del servicio.

La agencia presentó el cálculo este miércoles 30 de septiembre de 2026, mientras ejecuta adquisiciones de material rodante por $23,000 millones.

Ese monto equivaldría a unos 1,000 autobuses o 280 vagones del metro, según estimaciones de la propia MTA.

Para los usuarios del transporte público (metro, los autobuses, Metro-North o el Long Island Rail Road), la consecuencia más importante es el riesgo de que equipos antiguos permanezcan en servicio durante más tiempo y que mejoras contra averías o aglomeraciones se pospongan, si el gobierno federal no concede una exención.

El golpe equivale a cientos de vehículos

La MTA calculó que los aranceles sumarían al menos $1,000 millones sobre contratos y compras de material rodante valorados en $23,000 millones. La cifra representa aproximadamente 4.3% de la inversión estimada, aunque la propia agencia advirtió que las tarifas fluctúan y reducen la visibilidad sobre el costo final.

Ese monto sería suficiente para financiar cualquiera de estas compras:

Casi 1,000 autobuses para sustituir una flota que envejece

para sustituir una flota que envejece 150 vagones M9-A para reducir las aglomeraciones en el Long Island Rail Road

para reducir las aglomeraciones en el Long Island Rail Road Más de 280 vagones del metro para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 La mayor parte del reemplazo de coches de Metro-North

En términos prácticos, este incremento limitaría la capacidad del gobierno estatal para convertir este dinero en asientos, viajes más confiables y unidades modernas.

Vagones estadounidenses dependen del exterior

Los vehículos de la MTA se ensamblan en Estados Unidos y cumplen las reglas federales de ‘Buy America’, que exigen ensamblaje nacional y al menos 70% de componentes estadounidenses. Sin embargo, hasta 30% de las piezas puede proceder del extranjero y quedarían sujetas a aranceles.

Los trenes modernos requieren componentes especializados para los que no siempre existe un proveedor nacional, entre ellos acero al carbono japonés, motores de ventiladores italianos y piezas electrónicas taiwanesas, de acuerdo con Gothamist. Además, la MTA añadió ruedas, ejes, compresores, señales y controles.

Jessie Lazarus, jefa del Programa de Material Rodante de la MTA, sostuvo que “los aranceles actuales sobre material rodante fabricado en Estados Unidos están diluyendo la inversión del contribuyente estadounidense al castigar a los fabricantes por obtener componentes que no pueden comprar en ningún otro lugar”.

El costo por vagón subió 30%

La MTA indicó que los costos de los materiales necesarios para fabricar cada vagón del metro han aumentado casi 30% desde enero de 2025. Además del pago directo de aranceles, la agencia señaló riesgos de cadenas de suministro inestables, retrasos de fabricación, menor competencia y menor certeza de precios.

Para evitar estos costos, la MTA busca limitar el impacto con nuevos acuerdos comerciales y una exención para contratos que ya cumplen las reglas de fabricación estadounidense. Sin embargo, no existe una certeza de que puedan lograrse.

Hochul exige una exención federal

La gobernadora Kathy Hochul envió cartas al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, donde solicitó que las compras de trenes y autobuses queden exentas del régimen arancelario.

“Los aranceles de Trump han creado un impuesto de $1,000 millones sobre el transporte público y han puesto estas mejoras en riesgo”, afirmó Hochul. La gobernadora sostuvo que el programa también respalda miles de empleos en Nueva York y otras plantas estadounidenses.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, señaló que “los nuevos metros, autobuses y vagones son necesarios para brindar a nuestros pasajeros el servicio que merecen”. También pidió a Washington permitir que la agencia respalde empleos nacionales y use responsablemente el dinero público.

La Casa Blanca culpa a la MTA

De momento, la administración federal no ha confirmado si concederá la exención. Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, respondió a Gothamist que tanto la MTA como Nueva York han sido “malos administradores del dinero de los contribuyentes” y atribuyó los proyectos con sobrecostos y retrasos a una mala gestión.

La disputa enfrenta dos argumentos: el gobierno estatal considera que los aranceles penalizan compras fabricadas mayoritariamente en el país; la Casa Blanca sostiene que la agencia debe corregir primero sus propios problemas administrativos.

Lamentablemente, los pasajeros no encuentran una solución que resuelva sus problemas de transporte público con vehículos que envejecen.

Lo que puede cambiar la calidad y eficiencia de tu viaje

Mientras tanto, la MTA no ha anunciado recortes específicos, cancelaciones ni un aumento de tarifa relacionado con estos aranceles. Sin embargo, la autoridad afirmó que la presión podría poner en riesgo la capacidad de prestar el servicio, demorar la fabricación y reducir el valor del plan de capital.

Si utilizas el transporte público, revisa los anuncios de la MTA sobre entregas de vagones y autobuses, no solo las noticias sobre tarifas. Un retraso de compra puede sentirse después mediante trenes más llenos, autobuses antiguos o menor confiabilidad, aunque el impacto no aparezca inmediatamente en el costo del pasaje.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el encarecimiento de trenes y autobuses para NY a causa de los aranceles

¿Cuánto encarecerían los aranceles a la MTA para sustituir su parque?

La MTA estima que añadirán al menos $1,000 millones a compras de trenes y autobuses hasta finales de la década.

¿Subirá la tarifa del metro por el sobrecosto de aranceles a autobuses y trenes en NY?

La MTA no anunció un aumento de tarifa vinculado directamente con los aranceles. El riesgo señalado afecta el alcance, el costo y los tiempos de las compras de vehículos.

¿Los trenes y autobuses se fabrican fuera de Estados Unidos?

Se ensamblan en el país y cumplen ‘Buy America’, pero pueden contener hasta 30% de piezas extranjeras especializadas sujetas a aranceles.

¿Qué podría comprar la MTA con $1,000 millones?

El monto equivale a casi 1,000 autobuses, 150 vagones M9-A del LIRR, más de 280 vagones del metro o gran parte del reemplazo de coches de Metro-North.

¿Puede evitarse el sobrecosto por los aranceles?

La MTA sostiene que una exención federal para material rodante que cumple ‘Buy America’ permitiría conservar el nivel previsto de inversión, pero Washington no la ha aprobado.

Conclusión

La decisión federal sobre la exención para adquirir autobuses y trenes con partes importadas determinará si los $1,000 millones terminan pagando aranceles o financiando vehículos para los pasajeros.

Si las tarifas continúan y los proveedores trasladan todos los costos, la presión podría sentirse durante años: no necesariamente en el boleto de mañana, sino en unidades que tardan más en llegar y equipos antiguos que permanecen circulando.

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