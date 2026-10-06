Deudas de autos serán canceladas para unos 2,500 neoyorquinos

Unos 2,500 neoyorquinos recibirán la cancelación de sus deudas de automóvil como parte de un acuerdo con Credit Acceptance Corporation (CAC, por sus siglas en inglés). La medida integra un arreglo anunciado el 17 de septiembre de 2026 por la fiscal general Letitia James y autoridades de otros estados contra la financiera.

Qué recibirán los consumidores afectados

CAC, especializada en préstamos para personas con historial crediticio escaso o puntuaciones bajas, eliminará toda la deuda pendiente de más de 55,000 consumidores del país.

El alivio supera los $630 millones e incluye a los aproximadamente 2,500 beneficiarios de Nueva York.

Por separado, la compañía pagará $60 millones en compensaciones a miles de consumidores adicionales que fueron engañados y perdieron sus vehículos pocos meses después de contratar sus préstamos.

La compañía también deberá cubrir una sanción de $15.5 millones.

Nueva York recibirá aproximadamente $34 millones en conjunto, entre cancelaciones de deuda, compensaciones y multas.

La fiscalía presentó el acuerdo como un arreglo de alrededor de $700 millones, alcanzado con una coalición bipartidista de otros 39 estados y el Distrito de Columbia.

Préstamos que terminaban con la pérdida del auto

La investigación de la fiscalía encontró préstamos cuyo costo los volvía difíciles de pagar.

Según sus conclusiones, la tasa de interés anual promedio superaba el 38% y algunos créditos rebasaban el 100%.

Casi la mitad de los consumidores perdía su vehículo por recuperación durante la vigencia del préstamo.

La fiscalía sostuvo que CAC ocultaba el costo real y calculaba cuánto recuperaría mediante pagos, recuperación y subasta de autos y embargos salariales.

Después acordaba condiciones con los concesionarios para proteger sus ganancias incluso cuando los clientes dejaban de pagar.

También encontró seguros y productos adicionales caros e innecesarios.

A algunos compradores les decían que eran obligatorios para obtener financiamiento, otros ni siquiera sabían que los habían adquirido.

Según la acusación, CAC conocía esas prácticas y no las detuvo.

Además, presuntamente empaquetaba los préstamos y los vendía como valores a inversionistas, afirmando falsamente que cumplían la ley.

El caso iniciado en 2023 desemboca en el acuerdo de 2026

James y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) demandaron a CAC en enero de 2023.

La agencia federal abandonó el caso en abril de 2025 sin obtener compensación, pero Nueva York continuó litigando.

“CAC se aprovechó de los consumidores de Nueva York y de todo el país con falsas promesas de préstamos asequibles, solo para explotarlos con tasas de interés exorbitantes que arruinaron su crédito y les costaron sus autos”, declaró James.

“Mientras sus clientes luchaban por hacer los pagos, CAC ganaba millones. Al continuar nuestro caso para exigir cuentas a CAC, conseguimos cientos de millones en alivio de deuda y compensaciones para todos aquellos de quienes se aprovecharon mediante sus artimañas”, añadió.

Qué cambiará en los nuevos casos

Para determinados prestatarios en riesgo que incumplan dentro de los primeros 12 o 18 meses y cuyo vehículo sea recuperado y vendido, CAC deberá perdonar el 95% de la deuda.

Solo podrá cobrar el 5% restante, sin demandar para recuperarlo ni vender esa deuda a terceros.

La compañía también deberá contactar a los clientes fuera del concesionario, explicarles qué productos adicionales compraron y ofrecerles un procedimiento para cancelarlos sin perder sus vehículos.

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