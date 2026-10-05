¿Usaste la web o la app de CVS? Podrías recibir dinero gracias a una demanda colectiva

Millones de personas que utilizaron el sitio web o la aplicación de CVS podrían tener derecho a recibir dinero de un acuerdo colectivo por una presunta vulneración de la privacidad de sus datos. La cadena nacional de farmacias acordó pagar $20.5 millones de dólares para resolver una demanda en la que consumidores alegaron que su información fue compartida sin autorización.

El caso puede interesar especialmente a quienes utilizan los servicios digitales de CVS para consultar productos, gestionar recetas, buscar farmacias o realizar otras actividades desde internet. No es necesario haber comprado medicamentos para formar parte del acuerdo: el criterio principal está relacionado con haber accedido al sitio web o a la aplicación de la compañía dentro del periodo establecido.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero?

De acuerdo con los términos del acuerdo, pueden presentar una reclamación las personas que accedieron al sitio web o a la aplicación de CVS antes del 27 de julio de 2026 y que formen parte del grupo incluido en la demanda.

El monto que puede recibir cada integrante dependerá de si cuenta con documentación que respalde determinados gastos o pérdidas relacionados con el caso.

Quienes presenten una reclamación sin documentación podrán recibir hasta $5, mientras que aquellos que aporten la documentación requerida podrían obtener hasta $10.

La cantidad final no está necesariamente garantizada. Como ocurre con otros acuerdos colectivos, el pago puede variar dependiendo del número de reclamaciones válidas que sean presentadas y de los términos definitivos establecidos para la distribución del fondo.

La fecha límite está cada vez más cerca

Los consumidores que consideren que cumplen con los requisitos tienen hasta el 16 de noviembre de 2026 para presentar su reclamación.

El plazo es particularmente importante porque quienes no presenten el formulario antes de esa fecha podrían perder la posibilidad de recibir una parte del acuerdo.

La reclamación puede realizarse por internet a través del portal oficial creado para el acuerdo de privacidad digital de CVS. El proceso requiere proporcionar la información solicitada en el formulario y, cuando corresponda, presentar documentos que respalden la reclamación.

Antes de enviar cualquier solicitud, los consumidores deberían revisar cuidadosamente los requisitos de elegibilidad y conservar una copia de la información proporcionada.

¿Por qué CVS llegó a este acuerdo?

El acuerdo surge de acusaciones relacionadas con la forma en que determinados datos de los consumidores habrían sido compartidos mediante las plataformas digitales de CVS.

La demanda sostiene que información de usuarios pudo haber sido transmitida a terceros sin que los consumidores hubieran dado el consentimiento necesario. Las acusaciones forman parte del litigio que desembocó en el acuerdo de $20.5 millones.

CVS, como ocurre habitualmente en este tipo de acuerdos, resolvió las reclamaciones mediante un acuerdo colectivo sin que ello implique necesariamente una admisión de responsabilidad por parte de la compañía.

Para los consumidores, el punto práctico es otro: si utilizaron las plataformas digitales de CVS durante el periodo contemplado, podrían formar parte del grupo que tiene derecho a presentar un reclamo.

Cómo presentar una reclamación

El formulario de reclamación está disponible en el sitio oficial del acuerdo de privacidad digital de CVS. Los usuarios deben ingresar sus datos, comprobar que cumplen los criterios establecidos y completar el proceso antes del 16 de noviembre de 2026.

El portal también contiene información sobre los requisitos del acuerdo y las condiciones para recibir el pago.

Quienes crean que pueden ser elegibles deberían actuar antes de que expire el plazo. En este tipo de procesos, una fecha aparentemente lejana puede llegar rápidamente, y una reclamación presentada después del cierre generalmente queda fuera de la distribución.

Para presentar el reclamo, los consumidores pueden ingresar al portal oficial del acuerdo de CVS y completar el formulario correspondiente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta cada vez a más consumidores: el uso de datos personales cuando las compras, consultas médicas y gestiones cotidianas se trasladan a aplicaciones y sitios web. Para los usuarios, revisar qué información comparten y conocer sus derechos de privacidad se vuelve cada vez más relevante.

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