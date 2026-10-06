Trabajadores bilingües en estos estados pueden ganar más de $2,000 adicionales al año

Hablar un segundo idioma puede representar miles más en ingresos anuales, según un análisis de Mendoza Law. El cálculo más alto corresponde a Washington D.C., con $3,363 adicionales al año. Nueva York también destaca, con una diferencia calculada de $2,568.

Dónde se estima la mayor ventaja salarial

El análisis abarca los 50 estados y Washington D.C.

Los diez lugares con mayores ingresos adicionales estimados al año son:

–Washington D.C.: $3,363

–Massachusetts: $2,574

–Nueva York: $2,568

–California: $2,540

–Washington: $2,532

–Connecticut: $2,341

–Nueva Jersey: $2,198

–Colorado: $2,188

–Nuevo Hampshire: $2,148

–Maryland: $2,101

Según el análisis, un trabajador bilingüe en Washington D.C. podría ganar $3,363 más al año que alguien que solo habla inglés.

En Maryland, ese ingreso adicional sería de $2,101, es decir, $1,262 menos que en la capital.

Si un trabajador recibiera esos $3,363 adicionales cada año durante 30 años, acumularía $100,890 extra.

Este cálculo supone que la cantidad se mantiene igual durante todo ese tiempo.

Para Estados Unidos en general, Mendoza Law calcula que hablar un segundo idioma podría representar entre $1,632 y $2,448 más al año.

Los lugares con diferencias más pequeñas

Misisipi es el estado donde hablar un segundo idioma representa el menor ingreso adicional.

El análisis estima unos $1,398 más al año frente a quienes solo hablan inglés, aunque la cifra podría ser de apenas $1,075.

El cálculo de $1,398 es $1,965 menor que los $3,363 adicionales estimados para Washington D.C.

Los diez estados con menores ingresos adicionales estimados son:

–Misisipi: $1,398

–Virginia Occidental: $1,564

–Arkansas: $1,577

–Oklahoma: $1,582

–Dakota del Sur: $1,599

–Kentucky: $1,606

–Kansas: $1,648

–Nuevo México: $1,658

–Nebraska: $1,658

–Iowa: $1,667

Nueva York combina diversidad lingüística y salarios altos

El análisis también compara las estimaciones con la población que tiene dominio limitado del inglés.

California registra 6.7 millones de residentes en esa situación y una ventaja salarial bilingüe estimada de $2,540.

Texas cuenta con 3.9 millones y $2,014; Florida, con 3 millones y $1,912; Nueva York, con 2.7 millones y $2,568; y Nueva Jersey, con 1.2 millones y $2,198.

Estas cifras muestran la necesidad de servicios en distintos idiomas, aunque no prueban que esa necesidad determine por sí sola los salarios.

Mendoza Law también cita datos del Censo que sitúan en 74.1 millones a los residentes que hablan otro idioma en casa.

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