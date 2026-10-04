¿Te quitaron SNAP por requisitos laborales? Nueva York permite solicitarlo de nuevo

Las personas que perdieron SNAP por no cumplir ciertos requisitos laborales tienen una nueva oportunidad para solicitar la ayuda en Nueva York. Desde el 1 de octubre de 2026 comenzó un periodo de tres años que reinicia el conteo de meses de incumplimiento, siempre que el solicitante cumpla las demás condiciones del programa.

Quiénes pueden recuperar la ayuda

El cambio beneficia a las personas sujetas a los requisitos laborales de SNAP, conocidas como ABAWD: adultos considerados aptos para trabajar y sin dependientes.

Si no cumplen las actividades exigidas y no tienen una exención, solo pueden recibir la ayuda durante tres meses dentro de cada periodo de tres años.

Desde el 1 de octubre de 2026, quienes perdieron SNAP por ese motivo pueden volver a solicitarlo o pedir que se les incorpore nuevamente a un caso.

Por ejemplo, una persona dejó de recibir SNAP porque acumuló tres meses sin cumplir las horas de trabajo o las actividades requeridas. Ahora puede presentar otra solicitud. Si cumple los demás requisitos y obtiene la aprobación, tendrá tres nuevos meses en los que podrá recibir la ayuda aunque todavía no cumpla la obligación laboral.

Para mantener los beneficios después de esos tres meses, deberá cumplir los requisitos laborales o demostrar que está exenta.

La ayuda no se reactiva automáticamente: las autoridades deben revisar el caso y aprobar la solicitud.

Esto es posible porque las reglas permiten recibir SNAP durante un máximo de tres meses dentro de cada periodo de tres años sin cumplir el requisito laboral, siempre que se cumplan las demás condiciones del programa.

Como el 1 de octubre comenzó un nuevo periodo, quienes ya habían agotado esos tres meses tienen otros tres disponibles si vuelven a solicitar la ayuda y obtienen la aprobación.

Los requisitos laborales siguen vigentes

Desde el 1 de octubre de 2026, comienza una nueva cuenta para las personas que deben cumplir los requisitos laborales de SNAP.

Los meses en que no cumplieron antes de esa fecha dejan de contar, incluso si todavía reciben la ayuda.

Durante el nuevo periodo, que termina el 30 de septiembre de 2029, pueden recibir SNAP durante un máximo de tres meses sin cumplir esos requisitos. Después, podrían perder la ayuda o recibir menos dinero.

Por ejemplo, si una persona no cumple en octubre, noviembre y diciembre de 2026, sus beneficios podrían reducirse o suspenderse a partir de enero de 2027.

Para conservar la ayuda más allá de esos tres meses, generalmente deben trabajar o participar en actividades aprobadas durante al menos 80 horas al mes.

Sin embargo, esta obligación no aplica a todos. Quienes ya están exentos mantienen su exención. HRA, la agencia que administra SNAP en la ciudad de Nueva York, revisa cada caso e informa si la persona debe cumplir estos requisitos.

Cómo volver a solicitar SNAP

En la ciudad de Nueva York, los interesados pueden presentar su solicitud mediante ACCESS HRA.

También tienen derecho a solicitar los beneficios presencialmente, por correo o mediante un representante autorizado.

Quienes necesiten orientación sobre su caso pueden llamar al 718-557-1399, de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m.

La guía de requisitos laborales de HRA permite consultar opciones para cumplir, revisar posibles exenciones y aprender a reportar horas de trabajo, estudios, búsqueda de empleo y voluntariado.

También incluye formularios en varios idiomas y una calculadora de horas de voluntariado.

El aumento de SNAP puede cambiar las horas de voluntariado

Desde octubre también se actualizaron los montos de SNAP. Para algunas personas que cumplen mediante voluntariado, un beneficio mayor puede implicar más horas requeridas.

HRA ofrece este ejemplo: una persona que recibía el máximo de $298 debía completar 17 horas mensuales de voluntariado. Con el nuevo máximo de $306, debe completar 18 horas, utilizando $17 por hora para el cálculo.

Esta fórmula corresponde a determinadas actividades de voluntariado y no sustituye por sí misma la regla general de 80 horas para todas las opciones de cumplimiento.

Revisar el cálculo aplicable al caso ayuda a evitar una nueva interrupción de los beneficios.

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