Cómo conseguir certificaciones gratis o de bajo costo en Nueva York para conseguir trabajo

Nueva York ofrece programas de capacitación que pueden ahorrarte cientos o incluso miles de dólares al prepararte para un nuevo empleo. Residentes desempleados, subempleados o personas que cumplen determinados requisitos de ingresos pueden acceder a certificaciones laborales gratuitas o subvencionadas en áreas como salud, tecnología, construcción, transporte y seguridad.

Cada programa tiene sus propios requisitos y nivel de cobertura.

El riesgo está en pagar por un curso que solo entrega una constancia sin valor para el puesto que buscas. Por ello, antes de inscribirte, debes comprobar si la formación otorga una certificación reconocida, te da la preparación adecuada para presentar un examen oficial o cumple los requisitos de una licencia estatal.

Entre las opciones disponibles, puedes comenzar en Workforce1, solicitar acceso gratuito a Coursera mediante el Departamento de Trabajo de Nueva York o revisar los programas de capacitación financiados por la ciudad y la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY).

Te puede interesar: Estados Unidos crea solo 29,000 empleos y el desempleo sube a 4.2%

Workforce1 puede cubrir capacitación y exámenes

Las Becas Individuales de Capacitación, conocidas como ITG, pueden pagar matrícula, inscripción, exámenes y libros para programas de menos de un año en ocupaciones con demanda. Las áreas elegibles incluyen salud, tecnología, transporte y seguridad.

Para solicitar una beca debes tener al menos 18 años, buscar empleo activamente o trabajar y ganar menos de $63,928 al año, estar disponible para trabajar después del curso, pertenecer a Workforce1 y contar con diploma de secundaria o equivalencia.

El proceso incluye una orientación, evaluación de habilidades, búsqueda de cursos en NYC Training Guide y entrevista con un asesor. Entre las opciones elegibles aparecen:

Asistente de enfermería certificado

Facturación y codificación médica

Técnico de farmacia

Soporte informático y desarrollo web

Guardia de seguridad sin armas

Conductor de camiones o autobuses

“Solicitar una ITG no garantiza que la recibirás”, advierte la ciudad. La selección depende de tus necesidades, preparación y posibilidades de completar el programa y conseguir empleo en ese campo.

Coursera ofrece miles de cursos sin costo

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ofrece acceso gratuito más de 15,000 cursos, tutoriales, especializaciones y certificados profesionales, agrupados en cerca de 4,000 programas, mediante Coursera. El beneficio está dirigido a residentes mayores de 18 años desempleados o subempleados y a participantes elegibles del programa juvenil Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA).

Las opciones incluyen análisis de datos, ciberseguridad, gestión de proyectos, soporte técnico, contabilidad y mercadotecnia digital. Con estos programas, alrededor de 120,000 neoyorquinos han completado más de 1.7 millones de horas de aprendizaje mediante la alianza estatal.

Para solicitar acceso, debes entrar en labor.ny.gov/coursera, iniciar sesión con tu identificación de NY.gov y seleccionar Coursera dentro de los servicios de búsqueda laboral.

Hay una diferencia importante: estos cursos entregan certificados profesionales o de finalización, pero no conceden directamente licencias estatales ni certificaciones como CompTIA, PMP, CNA, OSHA o licencia de guardia de seguridad. Sin embargo, algunos programas sí pueden ayudarte a prepararte para esos exámenes.

Construcción ofrece credenciales gratuitas

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas ofrece gratuitamente la capacitación Site Safety Training, necesaria para trabajar en la mayoría de las obras de construcción de la ciudad. Con esta alternativa, al completar las horas requeridas, puedes recibir sin costo la tarjeta SST.

También existen programas para obtener credenciales OSHA 30, EPA Section 608, prevención de caídas, manejo de andamios, primeros auxilios y capacitación HVAC. NYC CoolRoofs combina 10 semanas de experiencia laboral pagada, con un salario inicial de $17 por hora, y certificaciones gratuitas para construcción.

“Para muchos neoyorquinos inmigrantes, el empleo en los oficios de construcción es una vía clave hacia la estabilidad económica”, afirmó Kenny Minaya, comisionado de SBS, al promover el acceso gratuito a la capacitación SST.

Puedes llamar al 888-727-4692, de lunes a viernes entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m., para preguntar por programas disponibles en tu condado.

CUNY abre opciones gratuitas y subvencionadas

CUNY mantiene programas de capacitación para personas que no necesariamente son estudiantes universitarios. York College, por ejemplo, ofrece seis formaciones gratuitas para más de 300 participantes, con áreas como contabilidad, gestión de proyectos, preparación para agente inscrito del IRS e interpretación médica.

El College of Staten Island ofrece capacitación en salud, tecnología, oficios y servicios sociales. La institución señala que muchos participantes pagan poco o nada y que algunas ayudas pueden cubrir hasta el 90% de la matrícula, aunque la disponibilidad y los requisitos cambian según el programa.

CUNY in the Heights también conecta a residentes con cursos gratuitos de OSHA, seguridad, facturación médica, asistente de enfermería y ciberseguridad. Algunos están completamente financiados para participantes elegibles.

“Es capacitación gratuita en equipo real de la industria, con una credencial y apoyo de colocación laboral al finalizar”, afirmó la vicealcaldesa Julie Su al presentar la Made in NY Media Academy, desarrollada con varias universidades de CUNY.

Revisa el valor de la certificación antes de inscribirte

Una certificación puede fortalecer tu currículo, pero no garantiza empleo. Antes de invertir tiempo o dinero, revisa:

Si el programa entrega una licencia, certificación profesional o solamente una constancia

Si incluye el costo del examen y los materiales

Si la institución aparece en NYC Training Guide o en registros oficiales

Si ofrece prácticas, asesoría laboral o conexión con empleadores

Si debes devolver fondos cuando abandonas la capacitación

Evita centros que prometan contratación segura, presionen para firmar préstamos o no informen el costo total. Si tienes dudas, consulta primero con Workforce1 o un centro profesional estatal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre certificaciones de bajo costo para el empleo en NY

¿Workforce1 paga cualquier certificación?

No. Las ITG cubren únicamente capacitaciones y ocupaciones elegibles impartidas por proveedores autorizados. La solicitud es selectiva.

¿Los cursos estatales de Coursera son completamente gratuitos?

Sí, para personas elegibles. El acceso y los certificados incluidos en el programa del Departamento de Trabajo no tienen costo.

¿Necesito estar desempleado?

No siempre. Coursera también acepta residentes subempleados, mientras las ITG admiten a ciertas personas empleadas que estén por debajo del límite de ingresos.

¿Puedo obtener gratuitamente una tarjeta SST?

Sí. SBS ofrece capacitación y tarjetas SST gratuitas para participantes que cumplen los requisitos.

¿Una certificación garantiza que conseguiré trabajo?

No. Puede mejorar tu candidatura, pero la contratación depende del empleador, tu experiencia y las vacantes disponibles.

Conclusión

La capacitación gratuita puede abrir una ruta hacia empleos mejor pagados, pero elegir el certificado equivocado también puede hacerte perder semanas. Antes de matricularte, confirma que la credencial aparece en las vacantes que te interesan y pregunta si el programa cubre examen, materiales y colocación laboral.

Sigue leyendo:

– Así funcionará el Jobs NYC Center, el nuevo centro sin cita para quienes buscan empleo desde octubre

– Instalación solar, una carrera técnica que crecerá 37% en EE.UU.

– Bank of America abrirá 1,000 plazas de aprendizaje sin exigir título universitario