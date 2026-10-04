8 eventos laborales gratuitos en Nueva York ofrecen empleos de hasta $45 por hora

La ciudad de Nueva York tendrá varios eventos gratuitos de reclutamiento y capacitación laboral durante octubre, con oportunidades que pueden pagar hasta $45 por hora según la vacante. Esta selección de 8 actividades incluye contrataciones y sesiones para empleos municipales, seguridad, servicios juveniles, telecomunicaciones, manufactura y energía limpia en distintos puntos de la ciudad.

Algunos eventos requieren registro previo y pueden pedir identificación, currículum, comprobantes académicos u otros documentos, por lo que conviene revisar los requisitos antes de acudir. En determinados casos, los empleadores realizan entrevistas durante el evento, aunque la participación no garantiza una entrevista ni una oferta de empleo, de acuerdo con las convocatorias de Jobs NYC.

Si buscas trabajo, revisa desde ahora las fechas, lugares y requisitos de cada evento, elige los que correspondan a tu experiencia y lleva varias copias de tu currículum. También conviene verificar si necesitas registrarte antes de acudir, ya que las condiciones cambian según la convocatoria.

Tres sábados para ganar hasta $45 por hora

El Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) reclutará trabajadores temporales para retirar nieve y hielo después de tormentas. El pago comienza en $30 por hora y aumenta a $45 después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

Las jornadas de registro se realizarán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.:

Sábado 3 de octubre: PS 289 George V. Brower, 900 St. Marks Avenue, Brooklyn

PS 289 George V. Brower, 900 St. Marks Avenue, Brooklyn Sábado 10 de octubre: PS 040 Samuel Huntington, 109-20 Union Hall Street, Queens

PS 040 Samuel Huntington, 109-20 Union Hall Street, Queens Sábado 17 de octubre: Susan E. Wagner High School, 1200 Manor Road, Staten Island

Los requisitos son tener al menos 18 años, autorización legal para trabajar y capacidad para realizar labores físicas en clima adverso. DSNY invita a los aspirantes a “recibir pago por ayudar a mantener seguros a los neoyorquinos después de las tormentas invernales”.

Además, lleva tu tarjeta del Seguro Social, los formularios W-4, IT-2104 e I-9 completos, así como documentos originales y vigentes que prueben tu autorización laboral. Quienes se registren antes del 30 de noviembre también podrán acceder a una orientación pagada de cuatro horas.

Manhattan busca personal juvenil

La Administración de Servicios para Niños (ACS) realizará sesiones el lunes 5 y el lunes 19 de octubre, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., en 2 Lafayette Street, Manhattan. Las vacantes disponibles son para oficial especial y especialista en desarrollo juvenil.

En estas jornadas, los organizadores harán una evaluación inicial a quienes deseen avanzar hacia una entrevista.

Debes registrarte y escoger uno de los dos horarios disponibles: el primero corresponde a oficial especial y el segundo, a especialista en desarrollo juvenil. También debes llevar identificación con fotografía, dos currículums, diploma y expedientes académicos. Si estudiaste fuera de Estados Unidos, necesitas una evaluación de tus credenciales.

Los horarios de registro son de 9:30 a 10:00 a.m. para oficial especial y de 12:30 a 1:00 p.m. para especialista en desarrollo juvenil; las puertas cierran a las 2:30 p.m.

“Da el siguiente paso en tu trayectoria profesional con Jobs NYC y NYC Children”, señala la convocatoria. La documentación solicitada es el verdadero filtro: presentarte sin pruebas educativas puede dejarte sin oportunidad para obtener una entrevista.

Queens abre oportunidades en seguridad y telecomunicaciones

NYC Health + Hospitals celebrará un reclutamiento para oficiales especiales el miércoles 14 de octubre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en Elmhurst Business Center, 90-02 Queens Boulevard. Solo estará abierto para candidatos previamente evaluados e invitados, por lo que debes registrarte con anticipación.

Un día antes, el martes 13 de octubre a las 9:30 a.m., el Telecom Institute of New York realizará en 117-14 Queens Boulevard, segundo piso, Forest Hills, una jornada de evaluación para acceder a una capacitación gratuita en instalación de líneas, fibra óptica y reparación de dispositivos móviles. El programa ITG, financiado por el gobierno federal, está dirigido a solicitantes que ganan menos de $91,000 anuales y cumplen los demás requisitos.

Empleos verdes llegan a Manhattan

Jobs NYC realizará el jueves 15 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., una feria de contratación sobre clima y manufactura en 2 Lafayette Street. Habrá empleadores, programas de capacitación y recursos para carreras en energía limpia, construcción verde y manufactura avanzada.

Debes seleccionar uno de los cuatro horarios disponibles; las puertas cerrarán a la 1:30 p.m. Lleva identificación y varias copias del currículum, viste de manera profesional y completa previamente tu registro en Workforce1 para ahorrar tiempo.

El objetivo, según Jobs NYC, es conectar a los asistentes con “carreras emergentes relacionadas con el clima y la manufactura”. La feria también puede servirte para identificar qué certificaciones buscan los empleadores antes de pagar por una capacitación.

La preparación es fundamental para conseguir una entrevista

No conviene tratar estas convocatorias como visitas informativas. Los organizadores recomiendan llevar varias copias impresas del currículum porque algunos empleadores realizan entrevistas en el lugar. Sin embargo, la participación no garantiza una entrevista ni una contratación.

Antes de salir:

Confirma el registro y horario , porque algunos eventos limitan el acceso

, porque algunos eventos limitan el acceso Adapta tu currículum al puesto y evita entregar la misma versión para seguridad, telecomunicaciones y servicios juveniles

al puesto y evita entregar la misma versión para seguridad, telecomunicaciones y servicios juveniles Lleva documentos originales , pero entrégalos únicamente a personal identificado

, pero entrégalos únicamente a personal identificado Prepara una presentación de 30 segundos sobre tu experiencia, disponibilidad y autorización laboral

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre eventos laborales gratuitos en octubre en NYC

¿Las ferias laborales de octubre son gratuitas?

Los eventos oficiales de Jobs NYC, DSNY y NYC Health + Hospitals no anuncian tarifa para solicitantes, pero varios requieren registro o invitación previa.

¿Puedo conseguir empleo el mismo día?

Es posible hablar directamente con reclutadores y algunas organizaciones entrevistan en el lugar, pero una entrevista o contratación no está garantizada.

¿Qué documentos debo llevar a las ferias de empleo?

Depende del evento. Jobs NYC suele pedir identificación con fotografía y currículums; ACS también solicita comprobantes académicos, mientras DSNY exige documentos laborales y formularios fiscales. Revisa la convocatoria antes de acudir.

¿Hay oportunidades sin título universitario?

Sí. El registro para retirar nieve se basa en edad, autorización laboral y capacidad física; la capacitación en telecomunicaciones depende de requisitos propios del programa.

¿Dónde consulto cambios de última hora?

Revisa el calendario de Jobs NYC y el calendario de Centros de Carrera del Departamento de Trabajo estatal antes de trasladarte.

Conclusión

Las ocho jornadas de empleo de octubre no garantizan una contratación, pero sí concentran en pocos días oportunidades para obtener una evaluación inicial, hablar con reclutadores o acceder a capacitación sin pagar. La clave está en llegar al evento correcto y bien preparado.

Por eso, no basta con presentarte. Revisa las condiciones de cada vacante, prepara los documentos exigidos y prioriza los puestos que realmente coincidan con tu experiencia. Perder una fecha por falta de registro puede retrasar tu búsqueda. En cambio, acudir preparado puede abrirte una ruta laboral en sectores con oportunidades más estables durante los próximos meses.

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