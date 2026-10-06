Trump acusa a Fox News de favorecer a los demócratas antes de las elecciones

El presidente Donald Trump volvió este martes a arremeter contra Fox News, su cadena de televisión favorita, a la que acusó de dar más cobertura a candidatos demócratas que a los republicanos y de minimizar la difusión de sus mítines a pocas semanas de las elecciones de medio mandato.

“Fox News dedica más tiempo a cubrir a los candidatos yihadistas y demócratas que a los buenos y viejos republicanos, la gente que salvó a Estados Unidos y lo está haciendo grande de nuevo”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario también cuestionó que el programa Fox & Friends no dedicara suficiente espacio a sus recientes actos de campaña. Trump se quejó especialmente de la cobertura de un mitin celebrado en Ohio y de otros eventos en Alabama, Texas y Oklahoma.

“Fox está promoviendo a los demócratas, no a los republicanos ni a los MAGA. ¡Han perdido completamente el rumbo!”, afirmó.

Trump ha advertido en sus mensajes que una cobertura que, a su juicio, favorezca a los demócratas podría tener consecuencias para la audiencia de la cadena. También recordó anteriores episodios en los que Fox perdió espectadores después de distanciarse de sectores de su movimiento político.

Con miras a la elección

Los ataques de Trump se producen mientras las encuestas apuntan a que los demócratas tienen posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes y disputan también varios escaños que podrían determinar el control del Senado.

La preocupación por la cobertura de Fox no es nueva. En los últimos días, Trump había criticado públicamente a la cadena por no dar suficiente visibilidad a sus mítines y también cuestionó decisiones relacionadas con su programación y con algunos de sus periodistas.

El presidente mantiene una relación política especialmente estrecha con buena parte de las figuras conservadoras de Fox, mientras varios presentadores han defendido públicamente a su Administración. Al mismo tiempo, Trump ha reaccionado con dureza cuando considera que la cobertura de la cadena no refleja sus posiciones o las de sus seguidores.

Karoline Leavitt se incorpora a Fox News

En medio de esta nueva disputa, Karoline Leavitt, quien hasta agosto fue secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump, se incorporará a Fox News como colaboradora en pantalla.

La cadena anunció que Leavitt comenzará el 1 de noviembre y participará con comentarios y análisis en distintos programas de Fox News. La ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, destacó su experiencia en la Casa Blanca y durante la campaña presidencial de Trump.

Leavitt, de 29 años, fue la secretaria de prensa más joven en la historia de la Casa Blanca. Antes de ocupar ese cargo, trabajó como portavoz de la campaña presidencial de Trump de 2024 y durante su primer mandato.

Su incorporación se produce después de que Trump haya cuestionado repetidamente la cobertura de Fox News, incluso mientras la cadena continúa siendo una de las principales plataformas de comunicación para el electorado conservador.

El fichaje también se suma al intercambio de figuras entre Fox News y la Administración Trump. El presidente ha incorporado a su Gobierno a personalidades vinculadas con la cadena, entre ellas Pete Hegseth, actual secretario de Defensa.

Sigue leyendo:

– EE.UU. enviará 9,000 soldados a Oriente Medio y prepara despliegue de un tercer portaaviones

– Trump vuelve a prometer cheques de $5,000 dólares si los republicanos ganan las elecciones legislativas

– Trump publica el número de un senador y pide a sus electores presionarlo para aprobar ley sobre horario de verano