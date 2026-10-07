Ana de Armas y Beto Montenegro hicieron oficial su romance en París

Ana de Armas y Beto Montenegro ya no esconden su relación. La actriz y el músico venezolano aparecieron juntos y de la mano en París durante la Semana de la Moda, donde asistieron al desfile de Louis Vuitton, firma de la que ella es embajadora.

La imagen supone la presentación pública de una relación que en los últimos meses había dejado varias pistas, desde sus vacaciones en Formentera hasta los encuentros que ambos han compartido en Madrid y el apoyo de la intérprete a uno de los conciertos de Rawayana en Londres.

París fue el escenario elegido

Para la cita con Louis Vuitton, Ana de Armas apostó por uno de los diseños destacados de la colección crucero 2027 de la “maison”. La actriz, nominada al Oscar por interpretar a Marilyn Monroe, llevó un vestido corto de cuero negro acompañado por botas de caña alta “LV Beaubourg”.

Montenegro, de 37 años, optó por una imagen mucho más relajada, con una chaqueta verde militar, camiseta y pantalones negros y unas llamativas zapatillas deportivas de color fucsia. Las fotografías de ambos durante el desfile muestran a la pareja sonriente y cercana, en una aparición que da mayor visibilidad a un romance que comenzó lejos de los focos.

Este verano, la pareja fue fotografiada en Formentera durante unas vacaciones en las que compartieron besos, abrazos y selfies. Las imágenes exclusivas publicadas por ¡HOLA! mostraron entonces la cercanía entre ambos.

Antes de esas fotografías ya habían sido vistos juntos en distintos lugares de Madrid, entre ellos una de las cafeterías favoritas de la actriz, además de la Milla de Oro y conciertos al aire libre como el de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico.

De Madrid a los conciertos de Rawayana

La relación también se hizo visible en septiembre, cuando Ana de Armas viajó hasta Londres para acompañar a Montenegro durante una presentación de Rawayana. La actriz siguió el concierto desde la cabina del DJ, cantando y bailando junto al público, en una muestra del apoyo que le brinda al artista.

Montenegro es cantante, compositor y líder del grupo venezolano, banda venezolana que ya tenía una importante presencia en Venezuela y Latinoamérica y que atraviesa una etapa de mayor proyección internacional gracias a la recepción de su último trabajo, “¿Dónde es el after?”.

Para Ana de Armas, esta relación llega después de romances muy mediáticos con Ben Affleck, Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, y Tom Cruise. Precisamente, las primeras imágenes de la actriz junto a Cruise fueron publicadas en exclusiva por ¡HOLA!, convirtiendo aquella relación en uno de los romances más comentados de Hollywood.

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