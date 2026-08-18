En imágenes, más detalles del supuesto romance entre Ana de Armas y Beto Montenegro

Ana de Armas y Beto Montenegro, vocalista de la banda venezolana Rawayana, fueron captados disfrutando de unas vacaciones en Formentera, España, en unas imágenes que vuelven a poner sobre la mesa las versiones sobre un posible romance.

Las fotografías muestran a la actriz hispanocubana y al músico compartiendo abrazos y besos a bordo de la embarcación, mientras disfrutan de una jornada de descanso frente a las aguas cristalinas de la isla.

La escapada también permitió ver el estilo elegido por ambos para la ocasión. De Armas lució un minivestido de croché en blanco y negro, una propuesta fresca para una jornada de navegación. Montenegro, por su parte, optó por una camisa blanca holgada, shorts y una gorra verde menta.

De Madrid a las aguas de Formentera

Las primeras señales de una posible relación aparecieron a mediados de julio, cuando ambos fueron vistos disfrutando de una noche en Madrid. La coincidencia ocurrió durante el concierto de Rubén Blades en el festival “Noches del Botánico”, donde comenzaron a circular las primeras versiones sobre la cercanía entre la actriz y el cantante.

En aquel momento ninguno confirmó públicamente una relación. Sin embargo, personas de su entorno aseguraban que existía una conexión especial y que ambos estaban compartiendo bastante tiempo.

Ahora, las imágenes tomadas en Formentera elevaron considerablemente las especulaciones. Los gestos de cariño entre De Armas y Montenegro dejan ver una intimidad que hasta hace pocas semanas permanecía en el anonimato.

Una nueva historia para la actriz

El supuesto romance aparece en una etapa de gran interés mediático alrededor de la vida sentimental de Ana de Armas. La actriz estuvo casada con Marc Clotet entre 2011 y 2013 y posteriormente mantuvo relaciones con figuras como Ben Affleck y el ejecutivo Paul Boukadakis.

Más recientemente, su vínculo con Manuel Anido Cuesta, hijastro de Miguel Díaz-Canel, generó numerosos comentarios polémicos. En 2025, además, su nombre fue relacionado internacionalmente con Tom Cruise, aunque aquella versión nunca llegó a confirmarse. Ahora es Beto Montenegro quien ocupa el centro de las miradas junto a ella.

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