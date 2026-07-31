Barack Obama revela sus canciones favoritas del verano con Rawayana y más

La música sigue ocupando un lugar especial en la vida de Barack Obama. Como ocurre cada año, el expresidente de Estados Unidos compartió una nueva selección de canciones para esta temporada de verano, una lista que reúne artistas de distintas generaciones y estilos, desde grandes nombres de la historia musical, hasta propuestas contemporáneas.

La recopilación, disponible en Apple Music bajo el título “Barack Obama’s Summer Songs 2026”, está compuesta por 46 temas que suman casi tres horas de reproducción. La selección transita por géneros como hip-hop, jazz, soul e indie folk, siguiendo la tradición del político estadounidense de mezclar clásicos con descubrimientos recientes.

Esta edición comenzó con un momento cargado de emoción. Obama eligió “Song of Good Hope”, del músico irlandés Glen Hansard, como la primera canción de la lista, pocos días después de que se conociera la muerte del artista en un accidente de motocicleta.

“Empieza con una canción que Michelle y yo amamos, de Glen Hansard, un gran músico que falleció trágicamente esta semana. Nuestros corazones están con su familia”, escribió el expresidente en su nota publicada en Medium.

De Rawayana a Marvin Gaye, una mezcla de generaciones

La selección continúa con una combinación de sonidos actuales y referentes históricos. Entre las canciones incluidas aparecen “the one”, de Gabriel Jacoby, y “girl, get up.”, colaboración entre Doechii y SZA. También hay espacio para el rap con “Motion Party”, de BossMan Dlow, y para el indie folk con “Doors”, de Noah Kahan.

Obama volvió a demostrar su interés por reunir distintas épocas musicales al incluir nombres fundamentales como Marvin Gaye, David Bowie, The Police, Nina Simone, Chaka Khan, Neil Young, The Beatles, The Temptations y Johnny Cash.

Uno de los temas que más llamó la atención fue “Ran to Atlanta”, interpretado por Drake junto a Future y Molly Santana, una canción perteneciente al álbum “ICEMAN”.

La presencia latina en la selección del expresidente

Los sonidos en español también forman parte de la lista de este año. Obama incluyó “Inglés En Miami”, de Rawayana y Manuel Turizo, además de “La Father (remix)”, de Vale Pintos, Brytiago, Casper Mágico y Héctor “El Father”.

El repertorio también incorpora “Candela”, del Buena Vista Social Club, “I Ka Barra”, de Habib Koité & Bamada, y “Emmanuele”, del chelista Abel Selaocoe.

Al finalizar su publicación, Obama invitó a sus seguidores a seguir compartiendo música con él: “Siempre estoy buscando canciones nuevas para escuchar, así que compartan sus recomendaciones en los comentarios”, escribió.

La lista musical forma parte de la misma entrada en Medium donde el expresidente publicó sus tradicionales recomendaciones de lecturas para el verano.

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