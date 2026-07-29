Beto Montenegro y Ana de Armas confirman su relación tras ser captados en una presentación de Rubén Blades

Durante los primeros días del presente mes, la actriz Ana de Armas y el cantante Beto Montenegro despertaron fuertes rumores de romance, tras ser captados juntos en más de un lugar. Aunque el nivel de seguimiento de los medios había bajado en ese caso, recientemente fueron vistos nuevamente por el portal Hola.com con actitudes que confirman que sí están saliendo.

Durante este miércoles, el medio español compartió un video donde la pareja disfruta, no solamente disfruta del concierto del salsero Rubén Blades, sino que lucen muy románticos.

Ana de Armas y Beto Montenegro confirman su romance

El cantante panameño se presentó en el festival de Las Noches del Botánico en Madrid y la pareja nuevamente asistió junta.

Sin embargo, en esta ocasión lucieron notablemente cercanos y, aunque no hubo besos que pudieran haber sido documentados, se evidenció cómo el vocalista de Rawayana abrazaba por la espalda a la actriz de Hollywood mientras disfrutaban del concierto.

Además, en otra escena, el venezolano le habla en el oído a De Armas, permaneciendo muy cerca de ella durante mucho rato, un par de escenas que pueden confirmar que estos dos artistas sí están saliendo y no en plan de amigos.

Romances previos

Desde su más reciente relación con Tom Cruise, la cual finalizó en octubre de 2025 luego de alrededor de nueve meses juntos, la actriz nacida en Cuba con nacionalidad española y también estadounidense estuvo alejada de cualquier rumor vinculado a alguna posible relación, hasta que fue vista con el artista venezolano en varios lugares.

Además de Tom Cruise, Ana de Armas ha sostenido relaciones sentimentales con otros actores reconocidos años atrás, entre los que destacan Ben Affleck, Jacob Elordi y Marc Clotet.

Por su parte, el cantautor de Rawayana, banda ganadora de un Grammy en 2025, ha sostenido noviazgos con las también artistas venezolanas Romina Palmisano y Elena Rose. Sin embargo, en los últimos años se ha enfocado 100% en su carrera, junto a su agrupación, con la composición de diversos temas, entre ellos muchos dedicados al amor.

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