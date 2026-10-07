Arrestan a joven de 18 años acusado de planear un ataque en centro comercial de Minnesota

Un joven de 18 años fue arrestado en Minnesota después de que, según una denuncia federal, informara a un colaborador del FBI que planeaba realizar un ataque con numerosas víctimas en el Mall of America a finales de octubre.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, ciudadano estadounidense residente en las Ciudades Gemelas, fue detenido el martes en Richfield durante un operativo encubierto en el que presuntamente intentaba adquirir un rifle de asalto, cargadores y munición.

Las autoridades federales dijeron que la investigación comenzó a finales de 2024 y permitió seguir durante meses las conversaciones que Mohamud mantenía con una fuente humana confidencial. Según la denuncia, en esos intercambios manifestó su intención de cometer un ataque en Minnesota y expresó su interés en viajar a Somalia para combatir junto a al-Shabaab.

Cuando afirmó que no tenía dinero suficiente para viajar al extranjero, habría comenzado a considerar un ataque dentro de Estados Unidos.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, dijo que la investigación permitió identificar la amenaza antes de que el acusado pudiera ejecutarla.

“Lograron detectar una amenaza y neutralizarla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar, según sus propias palabras, a entre 30 y 60 personas”, afirmó Rosen.

El Mall of America entre los objetivos

De acuerdo con los documentos judiciales, Mohamud llegó a plantear varios posibles lugares para el ataque, entre ellos el Mall of America, en Bloomington, y el parque de atracciones Valleyfair, en Shakopee.

Finalmente, habría centrado su atención en el centro comercial y señalado como posible fecha el 24 de octubre, cuando estaba prevista una celebración de las artes hmong. Según la denuncia, consideraba que la presencia de una gran cantidad de personas facilitaría su objetivo.

Las autoridades sostienen que Mohamud dijo que quería atacar el centro comercial porque, según él, era propiedad de judíos. También habría mencionado como inspiración el ataque antisemita ocurrido el año pasado en Bondi Beach, Australia.

En otras conversaciones, según la declaración jurada del FBI, hizo referencia al tiroteo de 2016 en la discoteca Pulse, en Orlando, y escribió que podía reproducir un ataque de ese tipo.

Los investigadores también afirman que Mohamud envió mediante Discord un video en el que supuestamente juraba lealtad a ISIS.

El FBI intervino en la compra del arma

La investigación avanzó hasta una operación encubierta en la que un agente del FBI se hizo pasar por vendedor de armas. Mohamud acudió el martes a una reunión concertada en el estacionamiento de un parque de Richfield para adquirir el armamento.

Según la denuncia, después de recibir el rifle, cuatro cargadores y aproximadamente 200 cartuchos de calibre 7,62×39, fue detenido por agentes federales.

El agente especial a cargo del FBI en Minneapolis, Christopher Dotson, describió los mensajes atribuidos al joven como evidencia de una radicalización que, según las autoridades, evolucionó hacia planes concretos de violencia.

“Documentan la idealización de la violencia con motivaciones ideológicas, un desprecio insensible por la santidad de la vida humana, un odio ciego hacia las personas de otras religiones y una fría determinación de llevar a cabo su visión de violencia en nuestra comunidad”, afirmó Dotson.

El FBI había advertido a sus padres

La denuncia también señala que agentes federales intentaron comunicarse con los padres de Mohamud en mayo de 2025, después de detectar señales que, según las autoridades, apuntaban a un proceso de radicalización.

Rosen dijo que los padres no colaboraron con los investigadores y aprovechó el caso para pedir a otras familias que tomen en serio cualquier advertencia de las autoridades sobre posibles procesos de radicalización.

Las autoridades acusan a Mohamud de recibir deliberadamente un arma y munición con la intención de utilizarlas para cometer un delito grave y un delito federal de terrorismo, incluida la provisión o conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

La denuncia constituye una acusación y Mohamud se presume inocente mientras el proceso judicial siga adelante.

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