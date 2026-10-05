FBI arresta a mujer estadounidense en California acusada de espiar para China

El FBI concretó en California la detención de una ciudadana estadounidense acusada de espiar al hijo del presidente de Taiwán por órdenes de funcionarios de China, operando como agente extranjera no registrada.

Los agentes federales arrestaron a Wanying Zhang, de 34 años y residente de Irvine, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la nación china, informó NBC News.

El Departamento de Justicia precisó que Zhang realizó viajes a Seattle en 2025 para recabar fotografías, vídeos y datos sobre las placas de los vehículos utilizados por el hijo del presidente Lai Ching-te, identificado posteriormente como Lai Ting-yu, y su núcleo familiar.

“Zhang empleó técnicas de espionaje para evitar ser detectada y nunca notificó a Washington que actuaba para un gobierno extranjero”, declaró Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, en un comunicado oficial. La acusada tendrá su primera comparecencia este lunes ante un tribunal federal de Los Ángeles.

Reacciones internacionales tras la detención

Tras conocerse el arresto, la presidencia de Taiwán calificó el suceso como un “caso típico de represión transnacional” y expresó su agradecimiento a las autoridades estadounidenses por las medidas de protección.

“Nuestro país condena enérgicamente esta conducta bárbara que atenta contra los derechos humanos y la soberanía de las naciones”, declaró la portavoz de la presidencia taiwanesa, Karen Kuo, en un comunicado.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no emitió comentarios ante las solicitudes de información sobre el caso.

China considera a Taiwán parte de su territorio, mientras que el presidente Lai Ching-te defiende la soberanía e identidad de la isla. Pese a no mantener relaciones diplomáticas oficiales con la nación taiwanesa, Estados Unidos figura como su principal aliado internacional y proveedor de equipamiento militar.

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