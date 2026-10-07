Cindy Crawford contempla tomar acciones legales tras la muerte de su hijo

Cindy Crawford y Rande Gerber evalúan emprender acciones legales para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo mayor, Presley Gerber.

El modelo, de 27 años, fue encontrado sin vida en su habitación de un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, pocas horas después de ingresar para recibir tratamiento especializado por sus adicciones.

Según fuentes cercanas a la familia citadas por TMZ, el matrimonio exige ahora un informe detallado de la institución para conocer por qué Presley permaneció sin supervisión en un momento de especial vulnerabilidad.

Las preguntas que busca responder la familia

Presley ingresó al centro el sábado 19 de septiembre alrededor de las 6:00 p.m., después de que su equipo de apoyo coordinara su llegada. El joven llevaba varios años enfrentando problemas relacionados con el consumo de sustancias y su salud mental.

La atención de sus padres no está puesta sólo en la clínica. De acuerdo con la información divulgada por TMZ, la familia también analiza la posible responsabilidad del asesor de sobriedad que acompañaba al modelo.

Una de las principales interrogantes es cómo un paciente recién admitido y bajo los efectos de sustancias pudo permanecer solo en su habitación durante varias horas sin que el personal, o quienes estaban encargados de acompañarlo, detectaran un deterioro en su estado.

El caso todavía no tiene una causa oficial de muerte establecida. Los informes toxicológicos serán determinantes para esclarecer qué ocurrió, aunque los reportes preliminares apuntan a una posible sobredosis.

¿Qué ocurrió antes de su fallecimiento?

Los registros de los servicios de emergencia permiten reconstruir las últimas horas de Presley. La primera llamada de auxilio se recibió el domingo 20 de septiembre a las 9:35 a.m. por un aparente paro cardíaco. Diez minutos después, la alerta fue actualizada ante la posibilidad de una sobredosis. A las 9:45 a.m., los paramédicos declararon oficialmente el fallecimiento del joven.

Ahora, Crawford y Gerber buscan determinar si existieron fallas en el deber de cuidado por parte de la institución o de los profesionales que estaban a cargo de Presley. Según las fuentes citadas por TMZ, la familia estaría dispuesta a llevar el caso ante los tribunales si una investigación establece que hubo negligencia.

La muerte de Presley fue reportada previamente después de que fuera encontrado sin vida en el centro de rehabilitación de Santa Mónica. El hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber había seguido los pasos de su madre en el mundo del modelaje y, antes de su fallecimiento, atravesaba un proceso para recibir atención especializada.

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