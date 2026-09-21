El hijo de Cindy Crawford murió a los 27 años

Este domingo se informó sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, quien se encontraba internado en un centro de tratamiento de adicciones en Los Ángeles, California.

Gerber tenía 27 años y desde el 2024 había usado sus redes sociales para hablar sobre la depresión y los tratamientos para tratarla. En algún momento, contó: “Estoy tomando varios medicamentos, como buprenorfina, Xanax y Valium, para controlar los ataques de pánico, y las dosis varían según el momento en el que me encuentre. Las benzodiacepinas suben o bajan según lo que ocurra en mi vida”.

Presley Gerber es uno de los dos hijos que Cindy Crawford tuvo con Rande Gerber. Crédito: Joel C Ryan | AP

Además de los tratamientos para tratar la depresión, el joven también había hablado sobre sus adicciones. Al mismo tiempo llegó a explicar: “Por desgracia, he sufrido muchas pérdidas de distintas maneras recientemente; esto no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”.

Al ser el hijo de una estrella de Hollywood, Gerber también era consciente de cómo las drogas afectaban su entorno. En los videos que compartía en sus redes, también dijo: “Como crecí en Hollywood, hay muchas personas a mi alrededor a las que quiero mucho, pero en este momento intento no estar cerca de ellas. Espero encontrar una comunidad de personas que tengan una buena influencia sobre mí”.

Por ahora, no se ha revelado cuál fue la causa de la muerte del joven de 27 años.

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