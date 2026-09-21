La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, se investiga como una posible sobredosis

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Su fallecimiento ocurrió el domingo 20 de septiembre y actualmente es investigado por las autoridades como una posible sobredosis, aunque la causa oficial todavía no ha sido determinada.

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó que recibió alrededor de las 9:35 a. m. una llamada relacionada con una posible sobredosis en una dirección ubicada en la cuadra 1000 de Berkeley Street. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre adulto sin vida. El Departamento de Médicos Forenses del Condado de Los Ángeles identificó posteriormente a la persona como Presley Gerber.

La investigación continúa y, de acuerdo con las autoridades, no existen indicios de que se trate de un caso de violencia criminal.

Aunque medios como TMZ reportaron que la familia de Gerber fue informada de que se trataría de una sobredosis, el médico forense de Los Ángeles todavía no ha establecido esa conclusión como causa oficial. La autopsia fue realizada este lunes, pero el resultado de la causa de muerte quedó pendiente mientras continúan los análisis toxicológicos.

La oficina del médico forense señaló: “La investigación sigue en curso y hay información limitada disponible”. El organismo también confirmó que Presley fue declarado muerto a las 9:45 a. m. y que el Departamento de Policía de Santa Mónica está a cargo de la investigación.

La hipótesis de una sobredosis forma parte de la investigación policial, pero por el momento no se puede afirmar que esa haya sido definitivamente la causa del fallecimiento.

Una lucha que Presley había hecho pública

La muerte de Gerber ocurre después de años en los que el modelo habló públicamente sobre sus problemas relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias.

En 2023, durante su participación en el pódcast Studio 22, habló sobre el impacto que habían tenido esas experiencias en su vida y explicó por qué había decidido compartirlas públicamente.

“Habiendo tenido problemas de salud mental, depresión y algunas otras cosas que vienen con ello, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de ese lugar en el que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, afirmó entonces.

Gerber también reflexionó sobre lo aprendido a partir de sus propias dificultades: “He visto muchas cosas y he aprendido mucho”.

Presley era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. La familia había mostrado públicamente su respaldo durante diferentes momentos de su proceso de recuperación. El representante de la familia confirmó el fallecimiento y solicitó privacidad para los familiares en medio de la situación.

De la moda a una historia personal compartida públicamente

Presley Gerber siguió los pasos de su madre en la industria de la moda. Comenzó su carrera como modelo durante la adolescencia y firmó con IMG Models cuando tenía 15 años. Posteriormente, participó en campañas y trabajos editoriales para distintas marcas y revistas internacionales.

También compartió proyectos profesionales con su hermana Kaia y con su propia familia. En 2018, por ejemplo, apareció junto a Cindy Crawford en una recreación del conocido anuncio de Pepsi protagonizado por su madre en 1992.

Ahora, su fallecimiento a los 27 años queda bajo investigación. Mientras las autoridades continúan recopilando información y esperan los resultados definitivos del examen forense y los análisis toxicológicos, la familia Gerber-Crawford ha pedido privacidad. La causa y la manera oficial de su muerte todavía están pendientes de confirmación.

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