Murió a los 102 años Eva Marie Saint, ganadora del Oscar y leyenda de Hollywood

Eva Marie Saint, una de las grandes figuras de la Edad de Oro de Hollywood, murió este martes a los 102 años en su domicilio de Los Ángeles.

La actriz falleció por causas naturales, según informó Los Angeles Times, después de una carrera que comenzó en la televisión, alcanzó el Óscar con su debut cinematográfico y la llevó a trabajar con nombres como Alfred Hitchcock, Marlon Brando, Paul Newman y Gregory Peck.

Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey y criada en Nueva York, Saint estudió interpretación en la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio. Sus primeros trabajos llegaron en televisión con producciones como “Campus Hoopla”, “The Philco Television Playhouse” y “Martin Kane, Private Eye”, antes de dar el salto a la gran pantalla.

Un Oscar apenas antes de ser madre

Su primera película fue “On the Waterfront”, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando. El papel le dio el Oscar a mejor actriz de reparto en 1955 y convirtió a Saint en una de las intérpretes más destacadas de su generación. Hasta su muerte, además, conservaba el récord como la ganadora de esta categoría de mayor edad que permanecía con vida.

La estatuilla se la entregó Frank Sinatra apenas dos días antes de que diera a luz a su primer hijo. Durante su discurso de agradecimiento, la actriz bromeó con la inminente llegada del bebé: “¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!”.

Su siguiente gran título fue “North By Northwest”, de Hitchcock, donde interpretó a Eve Kendall, una seductora agente secreta que se apartaba de la imagen de la rubia inocente asociada con varias protagonistas femeninas del director. El personaje terminó convirtiéndola en una de las memorables “rubias hitchcockianas” del cine.

Una carrera lejos del molde de la superestrella

Saint también compartió pantalla con Paul Newman en “Exodus” y con Gregory Peck en “The Stalking Moon”, además de explorar otros registros en “The Russians Are Coming” y “Raintree County”.

En 1951 se había casado con el productor y director de televisión Jeffrey Hayden, con quien tuvo dos hijos y permaneció hasta la muerte de él en 2016. La actriz se apartó en distintos momentos de los reflectores para dedicarse a su familia y mantuvo una trayectoria intermitente.

Saint explicó que no quería vivir como una superestrella y rechazó proyectos que podrían haber mantenido su carrera en la cima. En televisión, sin embargo, continuó trabajando y tuvo un papel recurrente en “Moonlighting”, además de ganar un Emmy por “People Like Us”.

Entre sus últimos trabajos estuvieron “Superman Returns”, de 2006, donde interpretó a la madre adoptiva de Clark Kent, y “Mariette in Ecstasy”, de 2019. También prestó su voz para “The Legend of Korra” y participó en los pódcast “The Pack Podcast” y “Radio Play Revival”, manteniendo así su vínculo con la actuación hasta sus últimos años.

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