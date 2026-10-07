Disney+ y ESPN transmitirán en vivo el Super Bowl LXI de la NFL

En un movimiento estratégico, Disney+ y ESPN anunciaron este miércoles un acuerdo sin precedentes con la National Football League (NFL). La alianza garantizará la retransmisión en directo del Super Bowl LXI, programado para el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California, permitiendo que la plataforma de streaming lleve el espectáculo a más de 55 mercados internacionales, con cobertura destacada en América Latina, Brasil y el Caribe.

La transmisión simultánea reforzará el ecosistema mediático habitual de la cadena, manteniéndose en las señales tradicionales de ESPN y ABC, cuyos canales lineales distribuirán el encuentro a más de 130 países y territorios globalmente.

La iniciativa busca maximizar el impacto de la cita estelar de la NFL, consolidada como el evento televisivo de una sola jornada con mayor audiencia y tracción comercial en la industria del entretenimiento moderno.

El anuncio llega tras una edición histórica en la que los Seattle Hawks conquistaron el trofeo Lombardi tras imponerse a los New England Patriots en Santa Clara, en un certamen recordado también por la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Con este acuerdo, la NFL afianza su expansión en plataformas digitales de la mano de The Walt Disney Company de cara a la definición de la temporada.

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