NFL regresa a México con demanda de más de 2 millones de entradas

El regreso de la NFL a México tras cuatro años de ausencia generó una demanda estimada de 2,2 millones de boletos para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

Según cifras difundidas por Ticketmaster, 834,000 aficionados ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir entradas, por lo que afirmó que “antes del ‘kick-off’, la afición ya hizo historia”.

Ticketmaster México detalló que con una compra promedio calculada en 2,6 boletos por persona, la demanda potencial habría alcanzado los 2,2 millones, muy por encima de la capacidad del recinto, detalló.

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Se espera gran visita de aficionados en México

Los datos muestran además la capacidad de movilización del encuentro, ya que 45 % de los aficionados viajará a Ciudad de México, mientras que el 14 % de los compradores procede del extranjero, con seguidores de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Eslovaquia y Francia.

Por edades, el 18 % de los compradores tiene entre 18 y 24 años; el 33 %, entre 25 y 34; el 14 %, entre 35 y 44; el 19 %, entre 45 y 54, y el 16 % tiene 55 años o más.

La venta general comenzó el 22 de septiembre, tras preventas realizadas los días 14 y 17.

El juego, programado para las 19:20 hora local, será el sexto partido de temporada regular de la NFL en México y el primero desde 2022.

También será el primer ‘Sunday Night Football’ disputado fuera de Estados Unidos.

México acogió en 2005 el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, ante 103,467 espectadores.

Después hubo encuentros en 2016, 2017, 2019 y 2022. La ausencia desde 2023 comenzó por las obras de renovación del entonces Estadio Azteca.

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