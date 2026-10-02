CBS Sports anuncia la salida definitiva de Tony Romo como su analista de NFL

Tony Romo no regresará como analista de partidos de la NFL para CBS Sports, según anunció la cadena este viernes, tras haber sido detenido en julio por conducir bajo los efectos del alcohol.

“CBS Sports y Tony Romo han acordado mutuamente separar sus caminos”, declaró la cadena en un comunicado. “Agradecemos a Tony sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en el futuro”.

BREAKING: CBS and Tony Romo have mutually agreed to part ways, in a statement released by the network.



Romo signed a 10-year $180 million contract with CBS in 2020, but pleaded no contest to a DWI charge following a July traffic stop in Wisconsin. pic.twitter.com/cOAlnW2giN — Yahoo Sports (@YahooSports) October 2, 2026

El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys fue detenido tras una parada de tráfico en Milwaukee el 23 de julio. Los registros judiciales indicaron que uno de los agentes que realizó la detención afirmó haber percibido un “fuerte olor a bebida alcohólica” en el aliento de Romo. Romo tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad realizadas en el lugar, fue puesto bajo custodia y posteriormente liberado.

Romo se tomará un tiempo de descanso

Romo no impugnó los cargos el 1 de septiembre y se le revocó el permiso de conducir durante seis meses. También se le ordenó instalar un dispositivo de bloqueo de encendido (alcoholímetro) en cualquier vehículo de su propiedad, registrado a su nombre o conducido por él, asistir y completar un programa de evaluación sobre el consumo de alcohol y pagar una multa de 784 dólares.

CBS informó que J.J. Watt continuará como comentarista principal de la cadena, función que asumió cuando Romo fue apartado de sus labores antes del inicio de la temporada.

Romo declaró que se tomará un tiempo de descanso antes de considerar su futuro.

“Estoy orgulloso de lo que logré en CBS Sports durante los últimos nueve años. Afronté mi papel como analista de partidos tal como he afrontado todo en mi vida: con el deseo de ganar y de dar lo mejor de mí”, aseguró Romo. “Voy a aprovechar este tiempo para descansar —algo que nunca había hecho antes— y centrarme en mi salud y en mi familia antes de pasar a mi próxima oportunidad. Agradezco el tiempo que pasé en CBS Sports y el apoyo continuo de mi familia y amigos, así como de la comunidad de la NFL y de los aficionados”.

BREAKING: CBS Sports and Tony Romo are parting ways after nine years together, following his July OWI arrest in Milwaukee.



“CBS Sports and Tony Romo have mutually agreed to part ways,” a CBS spokesperson said, thanking the former Cowboys quarterback for his contributions and? pic.twitter.com/ofTSFijB71 — Fox News (@FoxNews) October 2, 2026

Romo, de 46 años, fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl durante su carrera en la NFL (2004-2016), la cual transcurrió íntegramente en los Cowboys.

NFL suspende al dueño de 49ers

La NFL ha suspendido por seis partidos y multado con 500,000 dólares a Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, por violar la política de conducta personal de la NFL, según anunció la liga este viernes.

York fue arrestado en Ohio en agosto bajo sospecha de participar en actividades de prostitución y no impugnó dos cargos por delitos menores.

No asistió a los tres primeros partidos de la temporada de los 49ers mientras se desarrollaba la investigación de la NFL. Esos partidos se le computaron como parte de la suspensión y se le permitirá reincorporarse al equipo el 20 de octubre, un día después de que los 49ers se enfrenten a los Washington Commanders en el “Monday Night Football”.

York declaró que aceptaba la decisión de la NFL y pidió disculpas a su familia y a los 49ers.

“Fue un error inexcusable y asumo toda la responsabilidad”, dijo York. “Lo que hice no refleja mis valores ni el hombre que me esfuerzo por ser para mi familia”.

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